Ato pró-Bolsonaro em Fortaleza marca reencontro da oposição após estremecimento

Ato bolsonarista pede anistia aos presos por conta do 8 de janeiro e impeachtment de Lula e Moraes / Crédito: Mariana Lopes/ O POVO

Capitão Wagner declarou que tanto Ciro Gomes e Roberto Cláudio quanto ele próprio se colocaram à disposição para concorrer. Segundo ele, ainda não é o momento para definição de candidaturas, e o mais importante é manter a coesão do grupo. "Meu nome está à disposição do Roberto Cláudio. O Ciro tem dito pra gente também que o nome tá à disposição. (...) Definir o nome agora não é inteligente. O que a gente precisa garantir é que estaremos unidos, independente de quem seja o nome", disse Wagner. Segundo o deputado estadual Sargento Reginauro (União Brasil), também presente ao evento, o diálogo com Ciro Gomes tem se fortalecido, mas ele reconhece que houve momentos de instabilidade e divergência.

“O diálogo com Ciro continua se fortalecendo, com Tasso Jereissati (PSDB), com Wagner. Então, a oposição no Ceará vai trabalhar por um palanque único. Houve um momento de instabilidade, natural quando grandes lideranças políticas se divergem em qualquer ponto. É natural que o Ciro diga o que pensa e que o deputado André Fernandes defenda o que ele pensa, mas nós temos um ponto em comum”. “Desde que o Ciro foi ao café da oposição, ele deixou bem claro, ele foi muito sincero. Nós temos divergências históricas, mas estamos unidos por um objetivo comum. Essa fala resume tudo”, conclui o deputado estadual. Interlocutores da oposição apontaram que a manifestação de Fernandes não foi comunicada previamente e que teria sido tomada em decorrência da postagem crítica de Ciro direcionada a família Bolsonaro, classificando os últimos movimentos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) como "burrice".

O vereador de Fortaleza Inspetor Alberto (PL) criticou o que considera falta de alinhamento entre os líderes. “A oposição está precisando de mais união, seja quem for, Girão, Wagner, André, Roberto Cláudio, para se unir. Mas eu noto que não, a gente senta, conversa, alinha, e no outro dia as pessoas estão batendo em Bolsonaro, batendo na direita, aí fica impossível de você fazer uma conjuntura”, apontou o vereador. Inspetor Alberto (PL), vereador de Fortaleza Crédito: Mariana Lopes/ O POVO “Falamos com o Ciro Gomes, com Roberto Cláudio, Bolsonaro veio aqui para alinhar. Mas eu não sei o que é que acontece na cabeça desse povo, porque a tendência é o seguinte: ou você se une para viver ou se separa para morrer”, questionou o vereador.