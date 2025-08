Evandro diz que Lula pode visitar Fortaleza em agosto para entrega do Espaço Girassol

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 01.08.2025: Retomada das atividades na Câmara Municipal de Fortaleza com Evandro Leitão. (Foto: Fabio Lima/O POVO) / Crédito: FÁBIO LIMA

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), mencionou a possibilidade de uma nova visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Capital, neste mês de agosto. Durante abertura dos trabalhos no Legislativo Municipal, Evandro disse que Lula pode visitar a Cidade para inauguração do primeiro Espaço Girassol, equipamento que será entregue neste mês e foi promessa de campanha de Evandro. Em discurso durante o evento, Evandro falou sobre ações do primeiro semestre e compromissos de campanha que priorizará no segundo semestre deste ano. Ao falar do Espaço Girassol, Evandro citou eventual visita de Lula, que seria a terceira passagem presidencial pelo Estado apenas neste ano.