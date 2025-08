Evandro: 'Não quero uma gestão com obras faraônicas, mas que respeita a população'

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) retomou nesta sexta-feira, 1º, as atividades legislativas para o segundo semestre de 2025. Em sessão com a presença do prefeito Evandro Leitão (PT), o momento marcou um balanço da gestão.

Em entrevista coletiva, o petista afirmou que recebeu a Prefeitura com praticamente todas as obras paradas e hoje são cerca de 90 em andamento. Evandro reconheceu que o orçamento está apertado, mas destacou aprovações importantes como a revogação da Taxa do Lixo, reforma administrativa, reajuste de servidores e professores e operações de crédito.