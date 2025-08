Plano Diretor: Evandro fala em avanços e destaca audiências públicas a partir de amanhã

Prefeito Evandro Leitão falou sobre o Plano Diretor, durante retomada das atividades na Câmara Municipal de Fortaleza / Crédito: FÁBIO LIMA

Em reunião solene na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), que marcou o retorno das atividades nesta quinta-feira, 1º, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), demonstrou expectativa de avançar com a revisão do Plano Diretor Participativo de Fortaleza (PDPFor), atrasada há seis anos, e mencionou audiências públicas previstas para iniciarem no próximo sábado, 2 de agosto.

O líder do Executivo falou sobre o atraso e informou que mais oito audiências públicas sobre o planejamento urbano da cidade serão realizadas, a partir deste sábado, com a presença da Comissão Especial do Plano Diretor — presidida pelo vereador Benigno Júnior (Republicanos).



Após as audiências, está prevista a realização da Conferência da Cidade — evento oficial e público, que reúne representantes do poder público e da sociedade civil para discutir diretrizes urbanas. Somente após essa etapa o Plano será enviado para votação na Câmara Municipal. O prefeito afirmou ainda que o Plano tomará parâmetros importantes e que espera que ele seja votado em breve.

"É importante que a gente tenha esses parâmetros. Na área ambiental, na área da construção civil, na área da questão da exploração imobiliária, sobre as áreas verdes, enfim, todas as áreas de risco da cidade que também são importantes. O Plano Diretor são as diretrizes macro que nós queremos para os próximos dez anos. Tomara Deus, que a gente possa estar votando o nosso Plano Diretor com as diretrizes que nós queremos para a nossa cidade", explicou.

Consequências

Segundo Armando Elísio, servidor do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Fortaleza (Ipplan) — responsável pelo planejamento e avaliação de políticas públicas — o atraso na revisão do Plano Diretor tem consequências significativas.



O que é o Plano Diretor

O Plano Diretor orienta o crescimento e o desenvolvimento das cidades. Ele define como o solo urbano pode ser usado, onde podem ser construídas moradias, comércios e indústrias, delimita áreas verdes, equipamentos públicos, além de estabelecer diretrizes para mobilidade, saneamento e habitação.

Previsto pelo Estatuto da Cidade, o plano é obrigatório para municípios com mais de 20 mil habitantes e deve ser revisado a cada dez anos. Mais do que um instrumento técnico, deve ser construído com participação popular. Audiências públicas, oficinas e conferências integram esse processo, permitindo que os moradores contribuam com ideias e apontem os principais problemas de seus bairros. Após essa escuta, um projeto de lei é enviado à Câmara Municipal, onde passa por debate e votação antes de ser sancionado pelo prefeito.