Vereadora toma posse e se torna primeira quilombola a assumir vaga na Câmara de Horizonte

Val da Ótica (PSD) é terceira suplente e assume por 60 dias com foco na luta do povo quilombola e negro; posse ocorre por motivo de licença do titular Irmão Bento (PSD) e em acordo com outros dois suplentes