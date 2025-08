Câmara de Eusébio aprova projeto que cria 'Salas Google' nas escolas

“O objetivo dessa indicação é aprimorar o ensino público, trazer tecnologia para dentro das escolas, aproveitando a recente Lei de Inovação aprovada nesta Casa e também a aquisição dos tablets que foram entregues aos alunos com o apoio do nosso secretário de Educação”, afirmou a vereadora.

Segundo a autora da proposta, vereadora Cira Targino (PRD), a implantação do programa será feita de forma gradual e escalonada. As escolas deverão garantir infraestrutura mínima para o funcionamento da iniciativa, incluindo acesso à internet de banda larga e dispositivos compatíveis.

Ela também citou a chamada “colônia digital” divulgada pelo ex-prefeito e atual secretário de Educação de Eusébio, Acilon Gonçalves.



“Assim, iremos modernizar as escolas, dando oportunidade aos nossos alunos de acessar o conhecimento por meio da tecnologia, aprimorando suas ideias com os tablets e com as Salas Google — um recurso importante para os profissionais da educação e para os estudantes”, completou Cira.