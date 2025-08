Tarifaço: Projeto de socorro ao Ceará é aprovado por unanimidade e vai para sanção

Assembleia aprovou mensagem do Governo do Ceará para proteger empresas do tarifaço de Trump / Crédito: Junior Pio/Assembleia Legislativa

Por unanimidade, o projeto de socorro a empresas do Ceará para mitigar os efeitos do tarifaço de Donald Trump foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), nesta quarta-feira, 6 de agosto, e segue para sanção do governador Elmano de Freitas (PT). A votação contou com o apoio de todos os deputados estaduais, inclusive os de oposição. Apenas o presidente, Danniel Oliveira (MDB), não vota. Então foram 35 presentes e 34 votantes.



Confira abaixo quais foram as medidas anunciadas: Auxílio financeiro às empresas que exportam para os EUA

Compra de produtos dessas empresas para atender equipamentos do Governo do Ceará

Antecipação de pagamento de créditos

Aumento de incentivos fiscais, além da instalação do Comitê Estratégico para acompanhar a aplicação das medidas Junto ao comunicado, o governador comentou que caso fossem necessárias outras medidas, elas serão tomadas a partir da escuta dos setores econômicos cearenses. "O que nós pretendemos com essas decisões é a garantia dos empregos do povo cearense, as empresas mantendo seus negócios e, assim, a economia cearense continuar crescendo, gerando oportunidades e emprego para o nosso povo", reforçou.