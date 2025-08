União Brasil e PP criticam fala de Lula sobre tarifaço de Trump: ‘Retórica confrontacional’

União Brasil e PP estão por oficializar uma federação para 2026. / Crédito: Divulgação / Progressistas

A Federação União Progressista, formada pelos partidos União Brasil e Progressistas, divulgou nesta segunda-feira, 4, uma nota pública criticando declarações feitas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante o 17º Encontro Nacional do PT, realizado em 3 de agosto. No evento, Lula acusou os Estados Unidos de envolvimento em golpes no Brasil e reafirmou a intenção de substituir o dólar em transações comerciais internacionais. No documento assinado pelos presidentes nacionais do União Brasil, Antonio Rueda, e do Progressistas, Ciro Nogueira, a federação afirma que tais posicionamentos “podem agravar as tensões econômicas e diplomáticas com um parceiro comercial estratégico” e demonstrou preocupação com o impacto de uma retórica de confronto.

A federação conclui o comunicado pedindo que o Brasil atue com “serenidade e visão estratégica”, evitando posturas que possam comprometer a competitividade das empresas e o bem-estar da população. Indicativo

A federação é formada por duas siglas que detêm parlamentares contrários e aliados do Governo Federal, com direito a pastas no Planalto. A nota estar assinada pela presidência de ambos os partidos pode ser interpretada como um ensaio de oposição formal ao governo Lula com vistas a 2026, posicionando o ato como um gesto político com forte tom eleitoral. Confira, na íntegra, a nota publicada:

Prezado Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, A União Progressista manifesta sua profunda preocupação com as declarações feitas no 17º Encontro Nacional do PT, em 3 de agosto de 2025, nas quais Vossa Excelência acusa os Estados Unidos de envolvimento em golpes no Brasil e reitera a intenção de substituir o dólar em transações comerciais. Entendemos que tais posicionamentos, longe de contribuírem para a resolução da crise tarifária enfrentada pelo Brasil, podem agravar as tensões econômicas e diplomáticas com um parceiro comercial estratégico.

A imposição de tarifas de 50% sobre produtos brasileiros pelo governo norte-americano, liderado por Donald Trump, já representa um desafio significativo para nossa economia. Nesse contexto, adotar uma retórica confrontacional, que remete a eventos históricos sem foco em soluções práticas, compromete a capacidade do Brasil de negociar com pragmatismo e buscar acordos que minimizem o impacto dessas tarifas. A menção a uma moeda alternativa ao dólar, embora válida em debates de longo prazo, não oferece uma solução imediata para as empresas brasileiras afetadas, que necessitam de ações concretas e diálogo construtivo com os Estados Unidos.