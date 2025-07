União Brasil deve ser oposição a Lula e enfrentar PT no Ceará, mas ministros querem ficar

ROBERTO Cláudio e Rueda, presidente do União Brasil / Crédito: Reprodução/Instagram Roberto Claudio

O União Brasil se articula para ter candidato a governador do Ceará em oposição a Elmano de Freitas (PT) e, no plano federal, não deverá estar na aliança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na provável campanha de reeleição. Apesar disso, os três ministros do governo Lula indicados pelo partido pretendem ficar nos cargos. O presidente se reuniu na última terça-feira, 29, com os representantes do União Brasil no primeiro escalão federal. Fazem parte da gestão Celso Sabino (Turismo), Frederico Siqueira (Comunicações) e Waldez Góes (Integração Nacional), este último que é do PDT, mas foi indicado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre e é contabilizado na conta do União Brasil, partido ao qual o chefe da casa legislativa é filiado.

Conforme relatos de bastidor, diante do questionamento de Lula, os ministros afirmaram que a sigla é plural e que eles não partilham da posição da direção nem das críticas à administração. A reunião ocorreu em um momento em que Lula cobra uma posição dos ministros diante das recentes falas de Antônio Rueda, presidente do partido, criticando ações do Governo Federal. Rueda considera remota a chance da sigla apoiar a reeleição do petista em 2026. O dirigente criticou a postura do governo diante do tarifaço imposto por Donald Trump, acusando também a gestão de não fazer entregas e não ter compromisso com as contas públicas.

Rueda defende que os partidos de centro-direita devem estar juntos na eleição presidencial, em um projeto único contra o PT. As ações das siglas do centrão já vinham causando desconforto no Palácio do Planalto e entre os ministros mais próximos de Lula. As críticas da direção do União Brasil teriam sido a "gota d'água" para o governo pedir a reunião. Mesmo com representantes Esplanada dos Ministérios, o União Brasil tem como pré-candidato à presidência Ronaldo Caiado, governador de Goiás e adversário histórico do PT.

Lula também presente se reunir com Alcolumbre, presidente do Senado, para discutir a relação. União Brasil no Ceará O União Brasil tende a ser oposição ao PT em muitos estados, com ênfase no Ceará. A legenda busca liderar a oposição na eleição do ano que vem. Foi anunciada a filiação de Roberto Cláudio, que deixou o PDT e tem planos de ser candidato a governador em aliança com PL e PSDB.