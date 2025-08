Governo do Ceará anuncia quatro medidas contra tarifaço de Trump

O anúncio foi realizado por meio das redes sociais do governador do Estado, Elmano de Freitas (PT)

O Governo do Ceará anunciou nesta quarta-feira, 6 de agosto, quatro medidas para reduzir os impactos do tarifaço de 50% dos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros. Confira quais mais abaixo.

O comunicado foi realizado por meio das redes sociais do governador do Estado, Elmano de Freitas (PT). Segundo o informado, as medidas foram definidas após reuniões do chefe do poder estadual com os setores envolvidos e o secretariado.