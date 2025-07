Oposição se reúne com Tasso; Ciro chega antes, mas não fica para encontro

Opositores ao governo Elmano se reúnem com Tasso / Crédito: Thays Maria Salles

O ainda pedetista foi visto pela imprensa saindo da sala de Tasso e descendo do prédio sem conceder entrevista. Questionado sobre a visita de Ciro, RC contou que eles trataram de temas relacionados ao Estado. "Na verdade, eu também não ia participar, mas como eu ajudei aí a mobilizar a reunião, ia ficar só um pedaço, acabei ficando a reunião toda. A gente conversou um pouco sobre o que está acontecendo aqui, sobre as necessidades que o Ceará vive nesse momento", disse o ex-prefeito. Em seguida, Roberto comentou sobre a investigação da Polícia Federal que mira suposto esquema de desvio de emendas parlamentares envolvendo o deputado federal Júnior Mano (PSB), que nega irregularidades. "Mas, olhe, até nisso, um ciclo de poder longo e autoritário cria ambiente para florescer a corrupção. Esse projeto do PT está rico de denúncias", afirmou RC. "Um dos olhos do furacão dessa investigação, infelizmente, para o nosso drama, é aqui o Estado do Ceará, e parte dos investigados, e são investigados ainda, estão como pré-candidatos na chapa majoritária do lado de lá", criticou o ex-prefeito.

Embora tenha saído antes, Ciro foi tema do encontro. Conforme o deputado estadual e ainda presidente do PL Ceará, Carmelo Neto, o nome do ministro foi citado por Tasso. "Eles, inclusive, conversam. São amigos. O Ciro sucedeu Tasso no governo, então, é natural que eles conversem. Também foi mencionado, mas o importante agora, mais do que nome A, B ou C, é o diálogo constante e o desejo de cada um para que esse grupo seja, realmente, unido para 2026 e para o futuro, porque não é um projeto unicamente eleitoral, é um projeto de construção do Ceará; e o debate, o diálogo, tem que ocorrer. Se nome A, B ou C, isso aí eu acho que a gente tem que deixar para o momento oportuno mais à frente". Sobre o convite do presidente do União Brasil, Antônio Rueda, para Ciro se filiar ao União Brasil, o líder da legenda na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), deputado Sargento Reginauro, foi cauteloso.

"O que eu posso dizer para vocês é que, de fato, o nosso presidente Rueda tem tido conversas com o Ciro. Eu não vou aqui dizer que foi feito um convite oficial, porque a gente precisa que a própria Nacional anuncie isso, mas, assim como o presidente Rueda procurou o Roberto Cláudio para conversar e essa conversa já caminhou e o Roberto pode falar muito bem para isso, né? Já foi tornado público, ele tem procurado conversar com o Ciro", explicou. De acordo com Reginauro, Rueda tem um interesse "muito grande" no Ceará para as eleições de 2026 dentro desse arco de alianças que, segundo ele, é montando em nível nacional. "O Ceará tem realmente um ponto muito importante para que a gente tenha um palanque para a Presidência da República e uma candidatura forte aqui, um bloco de oposição ao PT também no Estado". O tucano, por sua vez, não falou com a imprensa. Indagado sobre PSDB e Tasso fazerem parte desse bloco de oposição, Reginauro respondeu: "É difícil falar em nome do ex-senador, mas pela proximidade hoje, a harmonia entre Tasso, Ciro e Roberto Cláudio, principalmente, que é quem acaba nos aproximando mais ainda do ex-senador, é, sim, possível a gente dizer que existe um sentimento, de fato, de um grande bloco de oposição para apresentar ao Governo do Estado, como projeto de governo em 2026".