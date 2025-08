Glêdson critica 'excessos' de Trump e do STF: 'Nem lulista, nem bolsonarista, sou flamenguista'

Glêdson Bezerra afirmou que polarização tem sido muito prejudicial para o país / Crédito: FERNANDA BARROS

O prefeito de Juazeiro do Norte (CE), Glêdson Bezerra (Podemos), que faz parte da oposição ao Partido dos Trabalhadores (PT), negou ser bolsonarista e disse ter esperança de haver opções para além da polarização petismo versus bolsonarismo em 2026. Em entrevista à rádio O POVO CBN, na manhã desta terça-feira, 5, Bezerra criticou "excessos" por parte do governo americano, do Supremo Tribunal Federal (STF) E elogiou o ex-ministro Ciro Gomes (PDT). "Vou repetir uma frase que virou motivo de brincadeiras: Eu não me considero bolsonarista e nem lulista, eu sou flamenguista. Porque o 'ista' está destruindo a nossa nação, infelizmente. São pessoas que passam a ter um pensamento cego, com relação a um ponto de vista, e acabou", disse Glêdson.

Segundo o prefeito, o que deveria acontecer era uma maior celeridade nas investigações, com o Judiciário, diante de provas concretas, dado o espaço para o amplo direito de defesa e o contraditório, sem cerceamento de fala, podendo julgar os fatos. "Medidas muitas vezes de demonstração de força, de pirotecnia, eu não entendo como salutar para a democracia", criticou. Por fim, Bezerra lembrou que foi crítico de ações contra Lula, no processo que culminou na prisão do petista na Operação Lava-Jato. "Na época em que o presidente Lula foi conduzido coercitivamente, eu fui questionado sobre essa condução e eu disse que, na minha opinião, estava havendo um excesso, porque o presidente Lula já havia sido chamado outras três vezes para prestar depoimento e não se furtara a nenhuma delas. Portanto, não tinha razão de mandar essa medida de força, à época. Eu não estou entrando no mérito se ele devia ser condenado ou não, aí é outra história. Como também, nesse instante, o que eu digo é que há excesso".

Terceira via Bezerra foi questionado se acredita haver a possibilidade de que a política nacional saia da dualidade entre Lula e Bolsonaro. "Sou um eterno esperançoso. Acredito, sim, que nós vamos testemunhar um novo momento na política brasileira, em que esse Fla-Flu ideológico possa ser superado. Tomara Deus que a gente possa parar para escolher menos com o fígado e mais com a cabeça. Torço para que haja uma alternativa de poder, gostaria de ver o PT voltar para a oposição, fazendo o seu trabalho de oposição, que ele sabe fazer muito bem, tanto no governo federal como no governo do Estado. E eu acho que sim, pode aparecer uma terceira via", avaliou. O prefeito admitiu que o ex-governador Ciro Gomes pode ser uma opção nesse sentido. "Votei no Ciro as duas primeiras vezes, se ele tiver condições e força de crescer novamente, tomara que assim possa acontecer", disparou.