Justiça rejeita ação do PT contra Glêdson por distribuição de cestas básicas em 2024

A Justiça Eleitoral julgou improcedente, na última sexta-feira, 1º, denúncia contra o prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), e contra o vice, Tarso Magno (PP), por suposto abuso de poder político na distribuição de cestas básicas em ano eleitoral. Ambos ainda respondem a outras duas Ações de Investigação Judicial Eleitoral (Aijes) – uma também já julgada improcedente e outra que resultou na cassação da chapa.

A ação supracitada e rejeitada apurava suposta distribuição indiscriminada de cestas básicas nos meses que antecederam as eleições de 2024. De acordo com a denúncia da chapa derrotada, encabeçada pelo PT, foram distribuídas 1.950 cestas básicas no período, 342 a mais do que em 2023. Durante o processo, foram ouvidas testemunhas e analisados vídeos, documentos e notas fiscais.