Glêdson diz que Estado vai liberar R$ 3,5 milhões para conclusão do Memorial Padre Cícero

Prefeito de Juazeiro do Norte afirmou ter recebido mensagem do governador confirmando a liberação de R$ 3,5 milhões para conclusão da reforma do local

O Governo do Ceará vai destravar R$ 3,5 milhões para a conclusão da reforma do Memorial Padre Cícero e outras obras em Juazeiro do Norte, no Cariri cearense. A informação foi anunciada na quinta-feira, 31, pelo prefeito do município, Glêdson Bezerra (Podemos), que afirmou ter recebido uma mensagem do governador Elmano de Freitas (PT) confirmando a liberação integral dos recursos.

“O governador me comunicou que, diante da regularidade do município, vai liberar, integralmente, a verba para a conclusão da reforma do Memorial Padre Cícero. Quando o dinheiro estiver na conta da prefeitura, agilizaremos, o máximo possível, junto à construtora, para entregarmos essa importante obra”, disse.