Elmano critica Sarto e elogia Evandro por não fazer 'disputa política menor' e 'eleitoreira'

Em discurso na solenidade de entrega de novos leitos no hospital Instituto José Frota ( IJF) , o governador Elmano de Freitas (PT) criticou o ex-prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), pelo que classificou como "disputa política menor, às vezes eleitoreira". Em contraponto, o chefe do Poder Executivo estadual exaltou o atual prefeito Evandro Leitão (PT).

"Eu passei dois anos como governador tendo um prefeito em Fortaleza que dizia que estava tudo bem e gastando tempo tentando demonstrar que é o Estado do Ceará que tinha problema fiscal. O Estado do Ceará virou capacidade de pagamento A, nós temos o maior investimento público da história do Estado e temos o menor endividamento desde 2011 que o Estado Ceará alcançou”, enfatizou o governador.

Ele prosseguiu: "Ao mesmo tempo, no IJF faltava comida para os pacientes, para os profissionais, faltava medicamento e o hospital a passos largos caminhando para parar de atender ao povo de Fortaleza", relatou.

O governador, então, mencionou a diferença que, segundo ele, há na atual administração. "Acho que a primeira característica que eu quero ressaltar do prefeito Evandro é a humildade de sentar na cadeira de prefeito e dizer: 'Governador, o povo de Fortaleza precisa de ajuda'", disse Elmano.

Ele completou: "A humildade de quem se preocupa com o povo e não ficar fazendo disputa política menor, às vezes eleitoreira".