Câmara de Fortaleza aprova empréstimos de R$ 1,8 bilhão para a Prefeitura

Já nesta quinta-feira, as emendas foram rejeitadas pelo relator e aprovados os vetos na comissão, seguindo então para apreciação no plenário em discussão única, sendo finalmente todas as operações de crédito, entre financiamento e empréstimos, votadas.

No dia seguinte, voltaram a ser analisados no colegiado e aprovados os pareceres favoráveis do líder do Governo Evandro, o vereador Bruno Mesquita (PSD), mas foram acrescentadas 65 emendas de parlamentares, postergando a votação.

Os projetos chegaram na Câmara no início da semana com regime de urgência, porém, demorou para que de fato fossem votados, pois passaram pela Comissão Conjunta de Constituição e Orçamento. Na terça-feira, 22, houve pedido de vistas dos vereadores Julierme Sena (PL) e PPCell (PDT).

Pedidos de empréstimos

Entre os pedidos de operações de crédito solicitados por Evandro, está um de mais de R$ 51 milhões, no âmbito do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal, para a execução das obras de implantação do túnel no cruzamento das Avenidas Domingos Olímpio e Aguanambi.

Outro projeto enviado é para permitir que o Poder Executivo contrate uma operação de crédito externo com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), com a garantia da União, no valor de até mais de 28 bilhões de ienes, moeda japonesa, sendo convertido para o real em cerca de R$ 1,1 bilhão. Esta operação é para reestruturação de parte da dívida interna da Prefeitura de Fortaleza.