CMFor 360: Câmara de Fortaleza digitaliza processos e mira fim do uso de papel em 2025

Fachada da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) / Crédito: Câmara Municipal de Fortaleza

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) lançou nesta quarta-feira, 14, a plataforma CMFor 360, que pretende otimizar os processos administrativos e legislativos da Casa por meio de digitalização. De acordo com o presidente Leo Couto (PSB), a iniciativa reduzirá o uso de papel e agilizará os trâmites no Parlamento municipal. Para este primeiro mês, é prevista redução de 40% no uso de papel. A meta, no entanto, é "zerar" a prática até o fim do ano em todos os processos da Câmara de Fortaleza.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Nós vamos dar mais celeridade e transparência aos processos, porque a CMFor 360 [permitirá que] coisa que demorava alguns dias até o processo chegar aqui na Presidência da Casa para seguir à pauta, vai demorar agora só algumas horas", explicou Couto durante entrevista coletiva, destacando promoção de sustentabilidade. Ele também contou que a plataforma foi desenvolvida e testada pela equipe Tecnologia da Informação, obedecendo critérios de segurança e proteção de dados, com criptografia, controle de acesso e rastreabilidade. Leia mais Raimundo Filho assume vaga de vereador com Kátia indo para Regional 7 Sobre o assunto Raimundo Filho assume vaga de vereador com Kátia indo para Regional 7 Segundo o coordenador de Informações e Dados (Coid) da Câmara, Henrique Mota, toda a gestão do sistema é feita por servidores da Casa. Ele afirmou que foi "conservadora" a projeção da redução de 40% do uso de papel no primeiro mês, e projetou que a estimativa será superada.

“Na plataforma como um todo, integrando IA e processos legislativos, acredito que a CMFor assume um protagonismo inédito”, analisa Mota. Este é o primeiro de três módulos a serem implementados, que foca inicialmente nas atividades legislativas. Os outros dois serão voltados à procedimentos internos do Parlamento municipal. "Para que os nossos servidores possam ter um método de trabalho mais tecnológico e mais rápido para apresentar, e os vereadores também, de certa forma, vão poder dar essa celeridade", justificou o presidente Couto.

Como funcionará a plataforma? Com a CMFor 360, os vereadores poderão protocolar matérias digitalmente, com assinatura eletrônica criptografada por senha. Também será possível subscrever projetos na plataforma. O andamento das proposições poderá ser monitorado em tempo real, com possibilidade de habilitar alertas de notificações. Além dos parlamentares, a população poderá acompanhar os projetos. Clique aqui para seguir o canal de Política do O POVO no WhatsApp Mota ilustrou o funcionamento da plataforma. "Na hora que o vereador faz o protocolo, imagine que aquele escaninho que se tinha movimentação, de levar o processo de um lugar para outro, ele não existe mais. Essa movimentação é imediata e esse fluxo de processo é ajustado de acordo com a necessidade".

Quanto aos processos anteriores ao lançamento da CMFor 360, o coordenador do Coid informou que nada ficará fora do sistema. "A gente não pode deixar nada para trás. A gente já está com esse processo andando há algum tempo. Tudo que já foi feito, a gente já está caminhando para colocar na Câmara [360]. Na hora que o pessoal começar a usar, o que se tinha de processo já vem para o backlog, já vem para dentro do CMFor 360", contou Mota. Uso de IA A CMFor 360 também dispõe de uma inteligência artificial (IA) para apresentação de resumos e pontos principais de projetos. Denominada de MaraIA, ela será disponibilizada tanto aos vereadores como aos assessores parlamentares e servidores administrativos da Casa.