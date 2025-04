CMFor aprova criação de espaço destinado a atendimento de jovens com síndrome de Down e Autismo

Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) aprova a criação do Espaço Evoluir voltado para atender jovens com TEA e síndrome de Down / Crédito: Foto: Érika Fonseca/CMFor

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), aprovou nesta quarta-feira, 2, de forma unânime, o projeto de lei que cria o Espaço Evoluir, voltado ao atendimento de crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e síndrome de Down. A aprovação do texto de autoria da Mesa Diretora da Casa foi no Dia Mundial de Conscientização do Autismo e o presidente do legislativo, o vereador Leo Couto (PSB) reforçou o compromisso de inclusão, política adotada em seu início de gestão na Câmara.