CMFor aprova uso de alerta sonoro no plenário em meio a embates entre base e oposição

Os parlamentares aprovaram a implementação de um alerta sonoro para sinalizar sobre o fim do tempo de falas, metodologia utilizada na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). O tema é para evitar falas em cima da de colegas e melhor organizar a dinâmica.

O colégio de líderes da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) se reuniu na sexta-feira, 24, juntamente com o presidente da Casa, o vereador Leo Couto (PSB), para discutir melhorias nas atividades legislativas no plenário.

Vereadores da Casa estão incomodados com o comportamento de colegas, principalmente da oposição, que estariam usando de cortes e falas de outros vereadores para usarem em suas redes sociais, causando irritação entre eles e, no entender de alguns, ultrapassando os limites, imaginando que um dia a "corda possa estourar".

O momento, no entanto, também foi para levantar questões sobre os fortes embates entre a base e a oposição na Câmara de Fortaleza. O debate sobre como conduzir melhor as discussões no parlamento, suscitou um incômodo por parte de alguns vereadores.

De acordo com fontes ouvidas pelo O POVO, na reunião do colégio de líderes com o presidente Leo, houve um entendimento geral de que os colegas vereadores devem se respeitar mais. Porém, há quem entenda que, no encontro, o vereador Couto não tenha sido enfático quanto às queixas, "perdendo uma grande chance de botar um ponto final nisso", segundo foi confidenciado. Nomes da base esperavam uma resposta mais dura.

Esse entendimento parte da seguintes lógica: à medida em que as eleições de 2026 se aproximem, e vários vereadores desejam pleitear um cargo para deputado estadual ou federal, os embates duros só aumentem, podendo causar mais intrigas entre colegas com atitudes que fogem ao código de convivência.