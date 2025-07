Elmano reúne secretariado para fazer novo balanço da gestão e discutir entregas

Elmano de Freitas (PT) em entrevista coletiva na Residência Oficial do Governador / Crédito: Guilherme Gonsalves/O POVO

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) se reuniu neste sábado, 26, com sua equipe de secretários na Residência Oficial para fazer um balanço dos dois anos e meio de sua gestão e analisar o ritmo de execução das obras para garantir as entregas prometidas até o fim do mandato. Em entrevista coletiva, o governador citou reforços com foco na segurança pública. Ele destacou a implantação de dez bases do Raio pelo Estado e disse que tem como meta entregar outras sete para cobrir os municípios com mais de 25 mil habitantes. "Garantimos a contratação de mais de 1.500 novos policiais militares, 426 civis e 80 peritos forenses. Temos concursos acontecendo e vamos garantir acelerando a formação destes profissionais na academia para o profissional estar na rua, para que reforcem o combate à criminalidade, contribuindo para a redução dos homicídios, com o aumento de prisões de membros de facções criminosas", afirmou.