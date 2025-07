Concurso Adagri: Elmano anuncia convocação de 60 aprovados

O Governo do Ceará anunciou nesta quarta-feira, dia 23, a convocação de 60 candidatos aprovados no último concurso para a Agência de Defesa Agropecuária do Ceará (Adagri). As informações foram anunciadas pelo governador Elmano de Freitas (PT) e postadas em suas redes sociais.

Dos profissionais convocados, 25 são para os cargos de nível médio, para as funções de técnico agrícola e de agropecuária, e 35 de nível superior.