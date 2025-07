Tarifaço de Trump: Ceará terá encontro com Alckmin na terça

Governador Elmano de Freitas antes da reunião de secretariado, onde comentou a agenda com o vice-presidente Geraldo Alckmin sobre tarifas dos EUA e créditos de ICMS / Crédito: Guilherme Gonsalves

O Governo do Ceará vai levar à Brasília uma comitiva de empresários cearenses para debater o impacto das tarifas impostas pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros. A informação foi dada pelo governador Elmano de Freitas (PT) neste sábado, dia 26, antes da reunião de secretariado. A agenda com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin está prevista para terça-feira, dia 29, em Brasília.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Na ocasião, será apresentado um levantamento de cerca de R$ 1 bilhão em créditos de ICMS retidos. O valor mencionado pelo secretário corresponde ao total de créditos acumulados por diferentes setores, incluindo, mas não limitado às empresas exportadoras. Os dados específicos sobre o volume de créditos vinculados diretamente à exportação ainda estão em apuração pela Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz). Questionado sobre se a liberação desses créditos depende do Governo Federal, o governador Elmano de Freitas explicou que a medida não depende exclusivamente da União, mas está diretamente relacionada às compensações previstas na Lei Kandir. “A Lei Kandir prevê compensações da União aos estados pelas exportações. Contudo, o que o Governo Federal repassa é muito aquém do necessário. Este é um tema que vamos levar à reunião com o vice-presidente Geraldo Alckmin”, afirmou Elmano. Ele acrescentou que o Governo do Ceará está em diálogo com empresários, incluindo o presidente da FIEC, Ricardo Cavalcante, e representantes de setores como aço, caju e carnaúba. “Precisamos de respostas claras sobre as tarifas aplicadas pelos Estados Unidos, especialmente no setor do aço, que já enfrenta uma tarifa de 50%”, completou.

O governador também informou que participarão da reunião o secretário da Fazenda do Estado, o procurador-geral do Estado, os presidentes da FIEC e da FAEC, além de representantes dos setores exportadores. “Cada setor indicará um porta-voz para apresentar diretamente os desafios ao vice-presidente da República”, disse. O chefe da Casa Civil, Chagas Vieira afirmou que uma das reivindicações do Ceará será justamente a compensação dos créditos previstos na Lei Kandir, que isenta produtos destinados à exportação do pagamento de ICMS e cuja compensação por parte da União vem sendo historicamente debatida.

“Estamos tentando corrigir esse erro histórico”, disse o secretário, ao destacar que nenhum governo federal, desde 1987, compensou integralmente os estados pelas perdas com a desoneração prevista na legislação.



Enquanto conclui os estudos técnicos, o governo do Ceará avalia a viabilidade de medidas próprias para auxiliar empresas exportadoras, a exemplo do que já foi anunciado por estados como São Paulo, que pretende antecipar parte desses créditos. Chagas Vieira ponderou que o Ceará tem limites fiscais diferentes e que qualquer iniciativa deve levar em conta o equilíbrio das contas públicas estaduais.

Entre as ações em análise, também está a criação de linhas de crédito emergenciais em parceria com bancos públicos como o BNB e o BNDES. De acordo com o secretário, essas instituições já sinalizaram reduções nas taxas de juros, mas os detalhes finais ainda dependem de definições por parte do governo federal, que discute atualmente um conjunto de 30 medidas para enfrentar os efeitos do tarifário norte-americano.

Durante a entrevista, Chagas também citou relatos de impactos pontuais no setor industrial, como uma carga de 50 mil pares de calçados paralisada, possivelmente da empresa Grendene. No entanto, afirmou que a maior preocupação recai sobre produtos perecíveis, como o pescado, que não suportam longos períodos de armazenamento.