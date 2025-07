PSB não definiu futuro de prefeitos afastados porque processos estão em segredo de Justiça

Braguinha (PSB), prefeito de Santa Quitéria foi preso por suspeita de elo com facção, e Bebeto Queiroz (PSB), prefeito de Choró foragido por esquema de compra de votos / Crédito: Reprodução/ Redes Sociais

O PSB tem dois prefeitos que não tomaram posse nos cargos, em 1° de janeiro de 2025, e continuam afastados quase sete meses após a data prevista para o início dos mandatos, em decorrência de problemas com a Justiça. Braguinha, de Santa Quitéria, e Bebeto Queiroz, de Choró, são investigados pela Justiça e têm o futuro partidário ainda incerto. Em nota enviada ao O POVO nesta sexta-feira, 25, a assessoria do PSB informou que a Executiva Estadual recebeu um parecer preliminar da Comissão de Ética Provisória, montada em fevereiro, que não apresentou conclusões definitivas pois os processos envolvendo ambos tramitavam de forma sigilosa.

Nesse contexto, o partido entende não ser possível tomar decisão para avaliar eventuais punições, incluindo uma possível expulsão dos prefeitos. O PSB destaca que, enquanto não houver trânsito em julgado, "permanece vigente o princípio constitucional da presunção de inocência" e que aguarda por meio da Comissão de Ética permanente, o acesso aos autos para adotar eventuais medidas cabíveis. Nota do PSB sobre prefeitos afastados: A Executiva Estadual recebeu parecer preliminar da Comissão de Ética Provisória, que não pôde apresentar conclusões definitivas, uma vez que os processos em questão tramitam em segredo de justiça. Assim, não há, neste momento, elementos formais suficientes para embasar qualquer deliberação. Ressaltamos que, enquanto não houver trânsito em julgado, permanece vigente o princípio constitucional da presunção de inocência. Ainda que as denúncias sejam graves e estejam sob investigação do Ministério Público, caberá ao Poder Judiciário analisar e decidir sobre o mérito dos fatos. O partido aguarda, por meio da Comissão de Ética, o acesso oficial aos autos para que possa adotar as medidas cabíveis, observando sempre o devido processo legal. O presidente estadual, Eudoro Santana, acompanha de perto o andamento dos trabalhos da Comissão de Ética e reforça o compromisso da legenda com a transparência e o respeito às instituições.

A prisão se deu em cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE). Além da prisão, também foi decretada ordem de busca e apreensão na casa do prefeito, que foi conduzido a Fortaleza, onde permaneceu preso até ser liberado para retornar a Santa Quitéria. Apesar disso, Braguinha não assumiu a prefeitura, que continua sob tutela do prefeito interino Joel Barroso, filho de Braguinha. Braguinha é acusado pelo Ministério Público Eleitoral (MPE) de envolvimento com facção criminosa, que teria coagido eleitores, candidatos e funcionários da Justiça Eleitoral durante o pleito do ano passado. Em ação de investigação judicial Eleitoral (AIJE), o MPE descreveu diversas condutas criminosas que teriam sido praticadas por integrantes da facção Comando Vermelho (CV), alegadamente, para garantir a vitória de Braguinha.