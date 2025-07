Senador Cid Gomes sai em defesa do deputado Júnior Mano, alvo de investigação da PF sobre suposto esquema de desvio parlamentares / Crédito: Fernanda Barros

O senador Cid Gomes (PSB), na entrevista que concedeu para defender o deputado federal Júnior Mano (PSB), foi questionado também sobre a situação dos prefeitos do PSB afastados por suspeitas de irregularidades. Braguinha (PSB), prefeito de Santa Quitéria, distante 223,46 km de Fortaleza, foi preso no dia da posse e está afastado do cargo, em prisão domiciliar, por possível vínculo com facção criminosa. Já Bebeto Queiroz (PSB), prefeito eleito de Choró, localizado a 168,10 km da Capital, está foragido desde o fim de 2024, alvo de investigação de suposto esquema de corrupção pelo desvio de emendas para compra de votos, o mesmo pelo qual Júnior Mano é investigado, e também ligação com organizações criminosas.