Cid afirma que 'intuição diz que Jr Mano é do bem' e diz que Gilmar devia deixar processo

O senador Cid Gomes (PSB) saiu em defesa do deputado federal Júnior Mano (PSB) , alvo de investigação da Polícia Federal (PF) sobre suposto esquema de desvio de emendas parlamentares . Cid convocou a imprensa nesta quarta-feira, 16, para apresentar slides com "razões" para o posicionamento.

"Eu não sou dono da verdade, mas eu tenho essa intuição. Eu já devo ter convivido com cinco mil pessoas na política. Dessas, eu me enganei com cinco. O que me faz continuar crendo na minha intuição. A minha intuição diz que o Júnior Mano é uma pessoa do bem, que está na vida pública para servir, ajudar e naturalmente, também segundo a sua vocação, seguir em frente, fazer carreira, crescer", avaliou. "Até que se prove o contrário, ele é uma pessoa do bem".

Cid também pontuou que se fosse o ministro Gilmar Mendes, que autorizou operação da PF no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF), pediria para sair do caso. "Todo mundo identifica uma ligação do ministro Gilmar Mendes com a política do Ceará", afirmou.

O ministro do STF é cunhado de Chiquinho Feitosa, presidente do Republicanos no Ceará e que teria desavenças com Mano.

Na ocasião, Cid também voltou a negar pretensão de disputar cadeira no Senado. "Quantos pretendem a vaga de senador? Tem um que não: eu. Enxergam nele [Júnior Mano] um oponente. Outra banda quer que eu seja candidato, uma ilusão que eu não tenho", reafirmou.