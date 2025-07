Danilo Forte quer União Brasil longe do PT: 'Descontentes se abriguem em outro partido'

Deputado federal Danilo Forte, do União Brasil, defende o partido sem ligações com o PT. / Crédito: Samuel Setubal

O deputado federal Danilo Forte (União Brasil) vê seu partido caminhando em sentido oposto aos governos do PT, tanto no âmbito nacional, quanto no cenário local no Ceará. O parlamentar reafirma a identidade do União que, segundo ele, "busca a redução de impostos e a eficiência na gestão pública, rejeitando alianças com o PT e buscando alternativas para a governança". "O União é um partido em construção, é um partido que vem em uma evolução, foi a fusão de dois partidos, o PSL e o DEM, abrigando inclusive outros segmentos que estavam descontentes com os quadros partidários daquele momento. Tem um projeto claro de reforma da economia, um partido liberal, reformista, não é? Que quer dar uma atividade mais dinâmica à economia, tem como premissa básica redução de impostos, a eficiência da gestão pública. E, diante dessa situação, os quadros do partido têm que discutir quais os melhores caminhos", disse ao O POVO, após uma edição do Café da Oposição, nesta terça-feira, 1º, na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

Descontentes, procurem outro partido

Sem citar nomes, Danilo falou ainda que os filiados que estiverem descontentes com o caminho crítico ao PT devem procurar abrigo em outras legendas. "Se alguém estiver descontente, que se abrigue em um partido que tenha a vocação adesista ao projeto do PT. Eu não tenho, eu há muito tempo já venho dizendo isso. Eu acho que o projeto se perdeu, não é? Hoje a gente vê a dificuldade que é a governança do Brasil. Nós precisamos discutir a governança e essa governança precisa ser discutida dentro do novo modelo de uma nova roupagem que, infelizmente, cada vez mais, o PT não está dando", explica. No Ceará, apesar de quase todos os quadros serem de oposição, o União tem alguns filiados com mandato que se colocam próximos ao governador Elmano de Freitas (PT), como o prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, a deputada federal Fernanda Pessoa e o deputado estadual Firmo Camurça.

Forte defende que o partido finque claramente uma posição contrária ao governo e defina a postura a ser adotada pensando em 2026. "O União tem que se sentar, tem que resolver o seu problema interno, tem que dizer qual é a postura que ele quer ter. Inclusive, falei com o presidente Rueda, nós vamos acelerar um processo de reuniões agora, vamos fazer uma pesquisa interna no Estado do Ceará e vamos ter uma definição muito clara com relação a isso. Respeito a todos, mas aqueles que não tiverem confortáveis, é a democracia, cada qual procura o seu caminho". Em busca de alianças O deputado defendeu que o União continue buscando construir um leque de alianças com os que estão "pensando parecido" com o projeto da sigla. "É muito bom o advento da possibilidade da vinda do Roberto Cláudio, que tem uma experiência vivida, de um Ciro Gomes. Eu nem toda a vida concordei com o Ciro Gomes, tivemos debates homéricos entre eu e ele, desde o tempo do movimento estudantil, mas você não pode chamar o Ciro Gomes de corrupto, não é?", argumenta.

Críticas à base do governo no CE O deputado ainda abordou questões como a corrupção no Ceará, mencionando prefeitos envolvidos em suspeitas de escândalos e a inércia de partidos da base governista, em especial o PSB, em puni-los, enquanto defende um caminho independente para o União Brasil. "Enquanto isso, os partidos aí que estão na base do Governo do Estado do Ceará estão com muito problema de corrupção e ninguém é capaz de dizer um ai. Tem partido até hoje com o prefeito preso, tem prefeito foragido e não tiveram a coragem de expulsar esse prefeito do quadro partidário. Qual foi a punição que o PSB no Ceará fez ao Bebeto Queiroz, que é foragido, ou aos dois que estão presos, inclusive outro até sendo comandante de gangue, de negócio de crime organizado. Qual foi a punição que o PSB deu ao prefeito? Nenhuma. Porque estão tudo com o rabo preso e é com esse o povo que querem juntar a gente. Não, eu quero um caminho livre, eu quero um caminho independente, um caminho pelo menos de alternância de poder", argumenta. Economista Marcos Holanda foi o convidado do Café da Oposição Crédito: Marcelo Bloc/O POVO Deputados de oposição estiveram reunidos na Alece Crédito: Marcelo Bloc/O POVO Deputados de oposição estiveram reunidos na Alece Crédito: Marcelo Bloc/O POVO