Filiação de RC ao União Brasil segue sem data definida; previsão ainda é julho

Interlocutores ligados ao União Brasil e pessoas próximas de RC afirmaram que a definição depende de fatores externos, como a agenda nacional dos líderes do União Brasil e do Progressistas, que estão costurando uma federação para a disputa eleitoral do ano que vem.

A iminente filiação do ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio , ao União Brasil , tem gerado expectativa entre os políticos no Ceará. Apesar disso, o evento de filiação continua sem uma data definida.

Apesar de não ter o martelo batido acerca da data, uma fonte confirmou que a filiação ainda está prevista para ocorrer neste mês de julho. Inicialmente, foi cogitado para esta primeira semana do mês.

Anunciada ainda em maio, a filiação de RC ao União Brasil visa as eleições de 2026, com RC sendo um dos cotados para ser o cabeça de chapa na disputa pelo governo do Ceará. A costura envolveria ainda atores de outros partidos da oposição, como o PL e o PSDB, que articulam entre si com o intuito de assegurar uma unidade dentro do bloco opositor já no primeiro turno eleitoral.