Wagner descarta União Brasil no palanque de Elmano: 'Segue na oposição'

O presidente do União Brasil no Ceará, ex-deputado federal Capitão Wagner, negou qualquer aproximação com o PT ou com grupos ligados ao ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e ao governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT). De acordo com o dirigente, o União Brasil tem aval da direção nacional para permanecer atuando na oposição no Estado e não irá compor palanque com petistas em 2026.

"Tenho mantido contato frequente com o presidente nacional do União Brasil, Antônio de Rueda — inclusive nos falamos na data nesta terça-feira —, que reafirmou de forma clara e inequívoca: O União Brasil segue na posição de oposição tanto no âmbito federal quanto no estadual. Esse é também o entendimento da Federação União Progressista, da qual o partido faz parte", declarou em nota.