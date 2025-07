Elmano acredita em União Brasil dividido e conta com ao menos parte do partido como aliada

O governador Elmano de Freitas (PT) destacou que trabalha para ampliar ainda mais a base aliada de seu governo, assim como do governo do presidente Lula (PT). Nesse sentido, o União Brasil tem importância, com filiados que fazem oposição e outros próximos aos governos petistas.

"O Felipe Mota é oposição, o Firmo Camurça não é. Então, nós estamos falando de qual União Brasil? O Danilo Forte é oposição, a Fernanda Pessoa, não é. A Dayany Bittencourt, Dayany do Capitão, é oposição. Já o AJ (Albuquerque, do PP), que vai estar na federação, me apoiou em 2022 e continua conosco. O Moses (Rodrigues) tem uma relação de diálogo tanto com conosco, quanto com a oposição", listou em entrevista na redação do O POVO.

Federação União Progressista

O governador acredita que o União Brasil não sairá unido. "Eu tenho a impressão de que isso vai se definir muito pelo aspecto nacional. Qual vai ser a posição que o União Brasil vai ter no processo eleitoral do País? Ele tem duas possibilidades. Eu acho muito difícil União Brasil, em bloco, fechar com o Lula. Não trabalho com esse cenário, mas trabalho com o cenário que um União Brasil pode estar numa chapa de oposição, apesar de ter um União Brasil que quer compor com o Lula", opinou.

Para ele, mesmo que o União Brasil defina por compor a base de Lula para 2026, ou mesmo se definir pelo posicionamento de oposição, não haverá totalidade nas adesões. "Vai vir o partido, mas não vem toda a base do partido", prosseguiu.