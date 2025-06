Em reunião da oposição, Gaudêncio diz que RC e Ciro são qualificados para concorrer a governador

Café com oposição ocorreu nesta terça-feira, 24, com a presença de Dra. Silvana (PL), Antônio Henrique (PDT), Queiroz Filho (PDT), Cláudio Pinho (PDT), Sargento Reginauro (União Brasil), Lucinildo Frota (PDT), Felipe Mota (União Brasil) e Gaudêncio Lucena (PL) / Crédito: Rogeslane Nunes

O ex-vice-prefeito de Fortaleza e empresário Gaudêncio Lucena (PL) participou do café da oposição nesta terça-feira, 24, e avaliou que Roberto Cláudio “mostrou competência” e “será um excelente governador” caso seja candidato e venha a ser eleito. Sobre Ciro Gomes (PDT), Gaudêncio afirma que o político “tem todas as credenciais” e que, se for candidato, considera que “ele será um bom governador”. O empresário destaca que Roberto Cláudio “foi um excelente prefeito de Fortaleza”. “Ele se enquadra entre os melhores prefeitos da história de Fortaleza. Ele tem todas as credenciais, ele mostrou competência, e se vier a ser candidato e se vencer as eleições, eu tenho certeza de que será um excelente governador, porque competência ele já provou”, diz Gaudêncio.

Ele considera que o ex-aliado Eunício, "há algum tempo, tem um alinhamento com a esquerda brasileira”, um pensamento diferente do empresário. “Eu fui um uma pessoa que desde jovem procurava ter um conhecimento econômico, formado em administração, fiz economia também, embora não tenha concluído o curso. Mas eu sou um desenvolvimentista, eu sou contra a gratuidade. Eu acho que a meritocracia, o esforço pessoal é fundamental para o desenvolvimento”, diz Gaudêncio. O ex-vice-prefeito explica que foi convidado pelo grupo de deputados estaduais de oposição ao governo estadual, “Hoje eu estou falando sobre empreendedorismo, economia e mostrando os dados econômicos do Brasil, do Ceará, para que a gente discuta com bases sólidas o que nós podemos fazer diferente”, afirma.



Ciro Gomes e o PSDB O deputado estadual Antônio Henrique (PDT) avaliou que o ex-ministro Ciro Gomes está "muito próximo" do grupo de oposição no Ceará. Apesar de, até o momento, não haver confirmação sobre a eventual saída do PDT, o ex-senador Tasso Jereissati tem articulado uma possível filiação aliado Ciro Gomes à sigla para as eleições de 2026. Antônio Henrique acredita que, dentro de algum tempo, as movimentações entre as duas partes devem se intensificar, mas afirmou que o presidente do PDT, André Figueiredo, negou que Ciro tenha manifestado o desejo de deixar o partido. “O Ciro é uma pessoa que a gente sabe que tem um posicionamento totalmente contrário ao Governo do Estado, fazendo algumas críticas até mesmo ao governo federal. Então, eu acredito que se as coisas continuarem dessa forma, acho que ele deverá, talvez, procurar um outro caminho, mas eu estou falando por mim, não sei se isso vai acontecer. O que a gente sabe é que o Ciro está muito próximo do nosso grupo de oposição aqui”, afirmou o deputado.