Danilo Forte reage a apoio de Cid a Júnior Mano: 'Joga a história na lata do lixo'

Deputado Danilo Forte afirmou estar muito decepcionado com a postura do senador Cid Gomes

O deputado federal Danilo Forte (União Brasil-CE) criticou duramente o senador Cid Gomes (PSB-CE), expressando desapontamento com a postura do parlamentar que saiu em defesa do também deputado federal Júnior Mano (PSB-CE), alvo de investigação da Polícia Federal sobre desvios de emendas parlamentares e compra de votos no Ceará. Danilo sinalizou que Cid tentou "defender o indefensável" e ignora investigações da PF sobre corrupção eleitoral e a influência de organizações criminosas nas eleições. "Lamentável a postura do senador Cid Gomes. Que tristeza um representante no Senado, que mistura alhos com bugalhos para defender o seu pupilo diante de tantas evidências, de um momento triste que a democracia e a política vive no estado do Ceará", afirmou em vídeo publicado nas redes sociais. Forte ainda cobrou que Cid citasse nominalmente deputados supostamente envolvidos em esquemas de corrupção, conforme o senador teria sugerido durante coletiva de imprensa na última quarta-feira, 16.

“Diga quem são os cinco deputados federais, diga quem é que está vendendo emenda, assuma um compromisso com a sociedade cearense de transparência e não fique defendendo o indefensável. Deixa o processo judicial correr. Todos nós somos figuras públicas, que somos julgados todo santo dia. Então, não é dessa forma que nós vamos melhorar a política. Não é desse modelo que vai se melhorar a democracia”, argumentou. Forte alertou ainda para o perigo de o Ceará se tornar um "narcoestado", se o crime organizado não for combatido e defende que a sociedade una-se contra a criminalidade. Ele completou afirmando que a postura do senador contribuiria para a impunidade e que Cid estaria jogando a história na política no lixo.



“As facções entraram na política e o senhor, com a sua postura, facilita e aprova a impunidade dos bandidos. Eu só tenho a lamentar, porque eu sei da sua história, Cid. Eu sei da história do seu pai, que era um homem honesto e um homem sério. Sei da luta que vocês tiveram", lembrou. E seguiu: "Você foi meu contemporâneo de Colégio Cearense, de escola de engenharia. E agora, com essa postura, é decepcionante depois de ter sido governador do Ceará, ser senador do Ceará, jogar toda a história na lata do lixo para defender defender o indefensável”, disparou.