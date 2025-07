Ex-prefeita chama Cid de 'descompensado e mal-educado' e Jr Mano de 'pau-mandado' do senador

A ex-prefeita de Canindé, Rozário Ximenes (Republicanos), respondeu falas do senador Cid Gomes (PSB) que saiu em defesa do deputado federal Júnior Mano (PSB) / Crédito: Reprodução/Instagram: @rozarioximenesoficial / Fernanda Barros/O POVO

Rozário Ximenes (Republicanos), ex-prefeita de Canindé, município distante 118,60 km de Fortaleza, disse ter sido "muito triste" ouvir o senador Cid Gomes (PSB) defender o deputado federal Júnior Mano (PSB) das investigações da Polícia Federal (PF) sobre supostos desvios de emendas parlamentares e organização criminosa. Rozário afirmou que não respeita mais o senador e que ele usou o parlamento cearense para atingi-la e defender Mano, a quem ela classificou como "pau-mandado" do ex-governador.

"É muito triste ter ouvido uma entrevista do senador Cid Gomes, onde eu respeitava muito, por sinal até votava, mas não respeito mais. Porque o senhor usou a casa legislativa pra atingir uma mulher, uma viúva", disse em suas redes sociais nesta quinta-feira, 17. "Quero dizer que o senhor usou a casa legislativa, que é muito respeitada por esse presidente que aí está (Romeu Aldigueri), para defender um pau mandado do senhor, que é o deputado Júnior Mano. Que todos nós sabemos que é ligado ao crime organizado", afirmou a ex-prefeita. Rozário chama Cid Gomes de "misógino" Rozário também se disse solidária com a imprensa e a Justiça, que segundo ela Cid atingiu com as falas por não respeitar ninguém. Ela ainda chamou o senador de misógino por atacar mulheres.