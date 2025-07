Lula diz que governo vai 'cobrar imposto das empresas americanas digitais'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira, 17, que o Brasil vai "cobrar imposto das empresas americanas digitais". Lula não especificou como isso aconteceria, mas a declaração se deu em meio a críticas do presidente sobre o ambiente digital e às reações à tarifa de 50% anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre produtos brasileiros.

"Ele Donald Trump disse: 'Eu não quero que as empresas americanas, as empresas de plataforma, sejam cobradas no Brasil'. Vou dizer uma coisa, o mundo tem que saber que esse País só é soberano porque o povo é soberano e tem orgulho desse País. Eu queria dizer para vocês que a gente vai julgar e cobrar imposto das empresas americanas digitais", afirmou o presidente. A declaração aconteceu durante o 60º Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE), em Goiânia.