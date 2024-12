PF diz que deputado cearense teve "papel central" em esquema de compra de votos com emendas

Junior Mano e Bebeto têm diversas postagens juntos nas redes sociais / Crédito: Reprodução/Instagram

Investigação da Polícia Federal aponta o deputado federal cearense Junior Mano (PSB) como tendo 'papel central' em um esquema de manipulação de eleições municipais em 51 cidades do Ceará, por meio de compra de votos e desvio de recursos oriundos de emendas parlamentares. Segundo reportagem do portal Uol, a PF concluiu a investigação de inquérito relacionado às operações "Mercato Clausu" e "Vis Occulta", que inicialmente apontou o prefeito eleito de Choró/CE, Bebeto Queiroz (PSB), próximo de Junior Mano, como líder da uma organização criminosa de compra de votos e lavagem de dinheiro através de prefeituras do estado com empresas de fachada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Bebeto teve pedido de cassação impetrado pelo Ministério Público, tendo estado preso em novembro. Solto dez dias depois, teve novo pedido de prisão e hoje é considerado foragido.

Prefeita acusa deputado No último dia 26 de dezembro, a prefeita de Canindé/CE, Maria do Rosário Ximenes (Republicanos), afirmou em depoimento ao Ministério Público Eleitoral que Bebeto teria mais de R$ 58 milhões para gastar na região durante as eleições, e que esses valores vinham de emendas parlamentares. Segundo ela, Bebeto e Junior Mano atuavam conjuntamente na lavagem desse dinheiro em 51 municípios cearenses. Os dois costumam aparecer diversas vezes juntos em postagens nas redes sociais, sempre demonstrando muita proximidade. MP tenta impedir posse O MP tenta impedir a possa de Bebeto como prefeito de Choró. O promotor André Tabosa, em denúncia à Zona Eleitoral de Quixadá, pede que Bebeto seja impedido de ser diplomado e tomar posse.