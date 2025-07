Luizianne volta a criticar aumento de filiações no PT: "É como se tivéssemos aniquilado a disputa"

Deputada participou do PED neste domingo, 6, explicou porque não houve acordo para a unidade de candidaturas e fez críticas a uma avalanche de "filiações artificiais", alertando que seu grupo corre o risco de ser "varrido do PT" em decorrência da prática

A deputada federal Luizianne Lins (PT) participou do Processo Eleitoral Direto (PED) do partido, neste domingo, 6, em Fortaleza e conversou com O POVO sobre a disputa interna no PT e sobre as tentativas de acordo para fechar unidade de chapas neste domingo, que não se concretizaram. A parlamentar apoia candidaturas tanto no plano estadual, quanto no municipal.

Luizianne comentou uma conversa recente que teve com o deputado federal José Guimarães (PT), sobre o processo interno de escolha de candidatura no partido para as eleições de 2024. Na época, ela colocou o nome à disposição, mas a maioria escolheu Evandro Leitão (PT) para representar o partido nas urnas.