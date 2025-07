Luizianne critica filiações 'fora do normal' ao PT, mas não descarta acordo até domingo

A deputada federal e ex-prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins , tem criticado os rumos do PT às vésperas do Processo de Eleições Diretas (PED) . Em entrevista nesta terça-feira, 2, em Brasília, a parlamentar voltou a citar o número de filiações "completamente fora do normal” na legenda no Ceará e em Fortaleza.

“Foi praticamente a mesma quantidade, que é natural [para a época]: 'Você está no governo, as pessoas querem entrar no partido do governo'. Mas, em quatro meses, foi mais ou menos a mesma quantidade de oito anos. Então, tem alguma coisa errada”.

Apesar das críticas, Luizianne menciona possibilidade de acordo até a votação, marcada para o próximo domingo, 6. "Para não dizer que não falei das flores, não quer dizer que as discussões estejam encerradas. Até domingo, nós vamos estar conversando. É possível ter acordo, sempre é possível. No PT sempre é possível brigar, sempre é possível ter acordo".

“É preciso que a gente diga que nós estamos abrindo mão do instrumento de luta da classe trabalhadora no momento que você faz um processo desse”, analisa.

A ex-prefeita apoia as candidaturas das vereadoras Mari Lacerda e professora Adriana Almeida para, respectivamente, as presidências municipal e estadual do PT.

Do outro lado, concorre o ex-deputado Antônio Carlos para Fortaleza, com apoio de nomes ligados ao ministro Camilo Santana (Educação) e governador Elmano de Freitas; e do atual presidente do PT Ceará, o Conin, que tenta reeleição com apoio do líder do governo Lula na Câmara, deputado José Guimarães. Antônio Carlos já foi muito próximo a Luizianne.

Minoria x maioria

É nesse cenário que Luizianne, que já foi presidente do PT no Estado e na Capital, diz que “nunca foi da maioria” dentro do partido, mas sempre manteve suas posições.