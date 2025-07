Guimarães quer apoio de Luizianne na disputa pelo Senado em 2026

Deputado disse ter uma relação de respeito com a correligionária e declarou haver "conformação com minha pré-candidatura" dentro do PT; Guimarães e Luizianne apoiam candidatos diferentes, tanto no plano estadual quanto na Capital, no PED deste domingo, 6

Guimarães, que é pré-candidato ao Senado pela sigla, falou sobre uma recente tentativa de aproximação com a deputada federal Luizianne Lins (PT) , tendo em vista a disputa majoritária. Luizianne também foi ventilad a, por apoiadores, como um possível nome a ser colocado para o Senado. Neste domingo, 6, Guimarães e Luizianne apoiam candidatos diferentes tanto no plano estadual quanto na Capital.

O Partido dos Trabalhadores promove, neste domingo, 6, o Processo de Eleições Diretas (PED) nas esferas municipal, estadual e nacional . O deputado federal José Nobre Guimarães (PT), líder de corrente que apoia uma das candidaturas, conversou com O POVO sobre o PED e comentou expectativas para organização do partido, tendo em vista as eleições gerais de 2026.

O parlamentar citou ainda o histórico da relação com Luizianne. "Se você considerar o processo desde 2004, fui o primeiro deputado a declarar apoio a ela quando ela foi para o 2° turno contra o Inácio (Arruda). Elegemos ela duas vezes, ajudei a eleger ela presidente do PT. Tenho uma historia de muito respeito com a deputada e minha ideia é continuar conversando para que ela possa nos ajudar nessa tarefa que é 2026, reeleger o governador, Lula, um senador e uma bancada forte."

Questionado sobre a relação com a deputada, Guimarães sinalizou que continuará dialogando com a correligionária e disse ter expectativa de contar com ela no ano que vem.

" Minha expectativa é que ela vai estar comigo . Não tem como não estar. Você está vendo a realidade no PT, hoje tem quase que uma conformação com minha pré-candidatura. Vou trabalhar pela unidade do partido. Nunca inventei crise no PT, quando tem, o pessoal inventa, 'O Guimarães é poderoso', sabe o que é isso? Trabalho. Ninguém trabalha mais pelo PT Ceará que esse bacana aqui", disse.

E seguiu: "O PT tem maioria, minoria, a vida do PT é assim. Quem não se adaptar ainda a essa altura do campeonato, depois de 45 anos, é porque não se adapta mais à realidade do partido", opina.

"Primeiro que isso é uma inverdade. Fizemos sete grandes plenárias, duas delas com o governador Elmano no Interior. O Conin (atual presidente) percorreu mais de 100 cidades. Percorre o Estado quem tem base , ambiente nos diretórios municipais para fazer o debate", afirma.

Plenárias por municípios cearenses agitaram os últimos dias que antecederam a votação para os dirigentes estaduais da sigla. A vereadora Adriana Almeida representa o Campo de Esquerda, corrente liderada pela deputada federal Luizianne Lins (PT). A menos de um mês para as eleições, chegou a ser especulado que o Campo de Esquerda poderia retirar a sua candidatura em meio a uma possibilidade de unidade com grupos majoritários dentro da legenda. A candidatura foi mantida e Adriana reconheceu que a disputa não será “fácil”.

Adriana Almeida é professora, bióloga e a primeira mulher negra eleita vereadora na Câmara Municipal de Fortaleza pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Ela tomou posse em 2025 como Procuradora Especial da Mulher na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). Na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), Adriana compõe a Mesa Diretora como 3ª Vogal no biênio 2025-2026. É também presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, sendo a primeira professora negra a exercer o cargo desde a criação do colegiado, em 2015.

Conin (Campo Democrático)

Também na disputa, Antônio Alves Filho, o Conin, representa o Campo Democrático, liderado pelo deputado federal José Guimarães. Ele é atual presidente estadual do PT no Ceará e busca uma reeleição. Na sexta-feira, 20, ocorreu em Sobral, distante 272 km de Fortaleza, o evento em apoio à sua candidatura, que contou com a presença do deputado. Já havia ocorrido uma plenária recente em Quixadá. “Ainda dizem que nossa candidatura não pode! Mais forte do que nunca”, disse Guimarães durante o encontro.

Ao mesmo tempo que fortalece o nome de Conin para uma possível reeleição, Guimarães nutre caminho para disputar uma vaga no Senado nas eleições de 2026. O nome de Conin se fortaleceu na disputa após acordo entre o Campo Democrático e o Campo Popular, composto de aliados do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), do governador Elmano de Freitas (PT) e do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), para retirarem suas chapas e apresentarem uma unificada no processo eleitoral para o diretório estadual. As lideranças se encontraram no dia 26 de maio e firmaram aliança para lançar Antônio Filho, o Conin, à presidência do PT Ceará e chapa única.

Fortaleza

Três nomes disputam o diretório municipal do PT em Fortaleza: Antônio Carlos, Eudes Baima e Mari Lacerda. Os nomes contam com apoios fortes, mas adversários dentro da sigla, como da ex-prefeita Luizianne Lins e do deputado José Guimarães.

Antônio Carlos: Ex-deputado, foi oficialmente lançado pela ala do Campo Popular, vinculada a nomes como o atual líder do governo Elmano de Freitas (PT) na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), Guilherme Sampaio (PT) e o vereador João Aglaylson. Em sua trajetória, Antônio Carlos passou pela Secretaria da Cultura e chegou a ser indicado para a Secretaria da Educação, no então governo de Cid Gomes (PSB), mas não aceitou por um afastamento entre PSB e PT, à época em que Elmano, agora governador, foi candidato à Prefeitura de Fortaleza.

Eudes Baima: Candidato pelo Diálogo e Ação Petista (DAP), que inscreveu a chapa Virar à Esquerda para disputar o diretório na Capital. Membro da Executiva municipal, Eudes foi o escolhido da DAP para buscar a presidência. Eudes apresenta uma proposta mais crítica à estrutura atual do partido. Professor da Universidade Estadual do Ceará (Uece), ele defende uma revitalização da democracia interna da sigla por meio de um controle rigoroso sobre as filiações. Para ele, é necessário barrar a entrada de quadros oriundos da direita e evitar interferências externas na vida partidária. A proposta de Eudes sugere uma reconfiguração do PT a partir da militância histórica.

Mari Lacerda: Do Campo de Esquerda, Mariana Lacerda é a indicada para disputar o PT municipal. Cientista social e mestre em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará (UFC), ela foi assessora da deputada Luizianne Lins e compõe a Executiva do PT Fortaleza. Já em 2024, foi eleita vereadora de Fortaleza. A parlamentar é militante feminista e antirracista da Marcha Mundial das Mulheres (MMM) e do Movimento Negro Unificado (MNU).