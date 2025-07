'Quem governa é Lula, não o Congresso', afirma Guimarães após crise do IOF

Deputado federal José Guimarães (PT) é líder do governo Lula na Câmara dos Deputados / Crédito: Samuel Setubal / O POVO

O deputado federal José Guimarães (PT-CE), líder do governo Lula, participou da segunda edição do O POVO News na última quarta-feira, 2. Ele comentou o veto do Congresso às mudanças propostas pelo governo Lula no que se refere ao Imposto sobre Operações Financeiras (IOF); o recurso ao STF para reversão da decisão do Legislativo e a expectativa de concorrer ao Senado, em 2026. Mudança no IOF Guimarães explicou que o IOF foi uma "medida essencial para equilibrar as contas públicas" e preservar programas sociais, como o Minha Casa e Minha Vida, BPC, saúde e educação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O parlamentar disse que o governo precisa arrecadar para fechar um déficit de R$ 21 bilhões e que o IOF visava fazer com que os "super ricos, sonegadores, bets, fintechs e rentistas" pagassem sua parte, não sendo um imposto novo, mas uma redução de uma alíquota já existente (de quase 6% no governo anterior para cerca de 3,5%). Recurso ao STF após derrubada do IOF Guimarães ponderou que, diante da derrubada do decreto do IOF pelo Congresso, o governo não teve outra solução a não ser recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) para "restaurar a governabilidade". Ele argumentou que a derrubada de um decreto presidencial sobre política fiscal e orçamentária é uma atribuição privativa do Poder Executivo e, portanto, inconstitucional. Guimarães espera que o Supremo declare a constitucionalidade da medida adotada pelo governo. O líder petista vê a decisão do Congresso como uma tentativa de derrotar o governo, mas considera que isso faz parte do jogo democrático. "Não vou discutir qual foi o interesse, qual foi o objetivo, eu acho que foi muito mais o interesse para tentar derrotar o governo, de qualquer um outro, mas isso faz parte do jogo democrático, faz parte da disputa política e, portanto, nós recorremos e a nossa expectativa é que restaure a governabilidade. Quem preside o país é o presidente Lula, não é o Congresso", disse.

Ataques a Hugo Motta nas redes sociais O deputado negou veementemente que o governo esteja "fazendo, encomendando ou articulando contra o presidente da Câmara" (Hugo Motta). Guimarães apontou que Motta ficou "muito chateado e incomodado" com as manifestações nas redes sociais. O petista e a ministra Gleisi Hoffmann publicaram solidariedade ao presidente nas redes sociais, defendendo que não é razoável fazer vídeos atacando a família do congressista. "Democracia não se faz com rancor e nem com agressão a quem quer que seja", afirmou, lembrando que esse tipo de "demonização" e de distribuição de "fake News" na política é uma prática de outro espectro político. Candidatura ao Senado em 2026 O deputado afirmou que, terminada a eleição do PT neste domingo, 6, o partido no Ceará irá começar a discutir e montar o projeto eleitoral para 2026.