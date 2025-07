PT decide novos presidentes neste domingo; veja os candidatos

No âmbito nacional, são quatro candidatos que disputam o maior cargo de liderança do partido: Edinho Silva (CNB - Construindo um Novo Brasil), Romênio Pereira (Movimento PT), Rui Falcão (Novo Rumo) e Valter Pomar (Articulação de Esquerda).

Está marcado para o próximo dia 6 de julho o Processo de Eleição Direta (PED) para escolher os dirigentes do Partido dos Trabalhadores (PT) em todas as suas esferas - nacional, estadual e municipal.

Ela assumiu recentemente o papel de aproximar a relação da Presidência da República com o Congresso Nacional para destravar projetos do Executivo que podem ainda ser votados neste ano, como a isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil.

Ele integra a corrente Construindo um Novo Brasil, corrente majoritária do partido e da qual faz parte também o presidente Lula. A expectativa de Edinho é reunir apoio para uma vitória logo no primeiro turno.

Considerado favorito para assumir a presidência do PT, Edinho Silva é ex-prefeito de Araraquara (SP). Ele vem abrindo caminhos com “palanques duplos” em estados como Alagoas, Minas Gerais e Rio de Janeiro, buscando conquistar apoio de chapas que competem entre si nesses lugares.

Podem participar do processo eleitoral as pessoas que se filiaram ao partido até 28 de fevereiro de 2025. O mandato na presidência do PT dura quatro anos, podendo ser disputada uma reeleição.

Um dos fundadores do partido, Romênio Pereira representa a corrente Movimento PT. Ele iniciou na vida política na década de 1980, no movimento sindical. Atualmente, Romênio integra a executiva nacional do partido, além de estar como secretário interno de Relações Internacionais.

Em debate com os quatro candidatos à presidência do partido realizado em 13 de junho, Edinho destacou que o centro da “tática tem que ser a reeleição do presidente Lula” para atuar na reconstrução do país, segundo ele.

A reeleição do presidente Lula também é a sua prioridade. A “maior preocupação é a reeleição do presidente Lula”, disse.

Em debate com seus adversários, Romênio falou sobre o partido dispor de mais atenção aos “pequenos e médios municípios” na distribuição dos fundos eleitorais, bem como disponibilizar mais recursos para o Interior e para os setoriais do partido, como a população negra e LGBTQIA+.

Rui Falcão (Novo Rumo)

Rui Falcão ocupou a presidência do Partidos dos Trabalhadores entre 2011 e 2017. À época, com o apoio direto do presidente Lula à sua candidatura. Representante da corrente Novo Rumo, ele é jornalista e atuou na coordenação das campanhas de Lula à Presidência em 1994, além de trabalhar na de Dilma em 2010.

No Ceará, Rui Falcão apostou no pragmatismo. Em encontro na sede do diretório da sigla em Fortaleza, no dia 16 de maio, o deputado federal disse “apoiar todo mundo” nas eleições para o PT no Ceará.

O encontro reuniu lideranças candidatas pelas correntes Campo de Esquerda e Campo Popular, representadas no dia por Adriana Almeida e Antônio Carlos, respectivamente. Estava no local também a vereadora Mari Lacerda, que acompanha a mesma vertente de Adriana.

Em debate com os outros postulantes, Rui lamentou a falta de engajamento da sigla em pautas como a redução da jornada de trabalho e a taxação dos super-ricos. Ele ressaltou, ainda, que a atual correlação de forças no Congresso Nacional pode empurrar a sigla a “acampar o projeto deles”, além de oferecer o risco de o partido ser abandonado por aliados em 2026.

Rui recebe o apoio do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e defende uma reconexão do partido com sua base social. Ele propõe também uma reorganização da estrutura partidária do PT, com núcleos ativos em bairros, nas cidades.

Valter Pomar (Articulação de Esquerda)

Historiador que integra a direção nacional do PT, Valter Pomar representa a corrente Articulação de Esquerda. Mais ligado a um projeto socialista dentro da legenda, Pomar diagnosticou um “momento crítico” do partido durante debate com os colegas adversários.

Para ele, o PT vem sendo marcado por uma “descaracterização ideológica acelerada”. Ele é bem visto por alas da sigla que defendem um retorno à pauta mais socialista dentro da legenda e que discutem reformas estruturais, como a agrária.

Ceará

Adriana Almeida (Campo de Esquerda)

Plenárias por municípios cearenses têm agitado os últimos dias que antecedem a votação para os dirigentes estaduais da sigla. A vereadora Adriana Almeida representa o Campo de Esquerda, corrente liderada pela deputada federal Luizianne Lins (PT).

A menos de um mês para as eleições, chegou a ser especulado que o Campo de Esquerda poderia retirar a sua candidatura em meio a uma possibilidade de unidade com grupos majoritários dentro da legenda. A candidatura foi mantida e Adriana reconheceu que a disputa não será “fácil”.

Adriana Almeida é professora, bióloga e a primeira mulher negra eleita vereadora na Câmara Municipal de Fortaleza pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Ela tomou posse em 2025 como Procuradora Especial da Mulher na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor).

Na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), Adriana compõe a Mesa Diretora como 3ª Vogal no biênio 2025-2026. É também presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, sendo a primeira professora negra a exercer o cargo desde a criação do colegiado, em 2015.

Conin (Campo Democrático)

Também na disputa, Antônio Alves Filho, o Conin, representa o Campo Democrático, liderado pelo deputado federal José Guimarães. Ele é atual presidente estadual do PT no Ceará e busca uma reeleição.

Na sexta-feira, 20, ocorreu em Sobral, distante 272 km de Fortaleza, o evento em apoio à sua candidatura, que contou com a presença do deputado. Já havia ocorrido uma plenária recente em Quixadá. “Ainda dizem que nossa candidatura não pode! Mais forte do que nunca”, disse Guimarães durante o encontro.

Ao mesmo tempo que fortalece o nome de Conin para uma possível reeleição, Guimarães nutre caminho para disputar uma vaga no Senado Federal nas eleições de 2026.

O nome de Conin se fortaleceu na disputa após acordo entre o Campo Democrático e o Campo Popular, composto de aliados do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), do governador Elmano de Freitas (PT) e do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), para retirarem suas chapas e apresentarem uma unificada no processo eleitoral para o diretório estadual.

As lideranças se encontraram nao dia 26 de maio e firmaram aliança para lançar Antônio Filho, o Conin, à presidência do PT Ceará e chapa única para o diretório, formada por membros dos dois campos.



Fortaleza

Três nomes disputam o diretório municipal do PT em Fortaleza: Antônio Carlos, Eudes Baima e Mari Lacerda. Os nomes contam com apoios fortes, mas adversários dentro da sigla, como da ex-prefeita Luizianne Lins e do deputado José Guimarães.

Antônio Carlos



Ex-deputado, foi oficialmente lançado pela ala do Campo Popular, vinculada a nomes como o atual líder do governo Elmano de Freitas (PT) na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), Guilherme Sampaio (PT) e o vereador João Aglaylson.



Em sua trajetória, Antônio Carlos passou rapidamente pela Secretaria da Cultura e chegou a ser indicado para a Secretaria da Educação, no então governo de Cid Gomes (PSB), mas não aceitou por um afastamento entre PSB e PT, à época em que Elmano, agora governador, foi candidato à Prefeitura de Fortaleza.



Eudes Baima

Eudes Baima é candidato pelo Diálogo e Ação Petista (DAP), que inscreveu a chapa Virar à Esquerda para disputar o diretório na Capital. Membro da Executiva municipal, Eudes foi o escolhido da DAP para buscar a presidência.

Eudes apresenta uma proposta mais crítica à estrutura atual do partido. professor da Universidade Estadual do Ceará (Uece), ele defende uma revitalização da democracia interna da sigla por meio de um controle rigoroso sobre as filiações.

Para ele, é necessário barrar a entrada de quadros oriundos da direita e evitar interferências externas na vida partidária. A proposta de Eudes sugere uma reconfiguração do PT a partir da militância histórica, reafirmando princípios fundadores do partido.

Mari Lacerda



Do Campo de Esquerda, Mariana Lacerda é a indicada para disputar o PT municipal. Cientista social e mestre em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará (UFC), ela foi assessora da deputada Luizianne Lins e compõe a Executiva do PT Fortaleza.

Já em 2024, foi eleita vereadora de Fortaleza. A parlamentar é militante feminista e antirracista da Marcha Mundial das Mulheres (MMM) e do Movimento Negro Unificado (MNU).