Novo lança general Theophilo pré-candidato ao Senado para dar continuidade ao trabalho de Girão

Candidato ao Governo do Estado em 2018, pelo PSDB, o general Guilherme Theophilo é a aposta do Novo para manter uma cadeira no Senado na eleição de 2026

O partido Novo lançará a pré-candidatura do general Guilherme Theophilo ao Senado para as eleições de 2026. Evento está marcado para o próximo dia 11 de julho, às 9 horas, no Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos).

Teophilo concorreu ao governo do Estado em 2018, pelo PSDB, em disputa contra Camilo Santana (PT), que tentava à reeleição à época. O militar passa agora a ser a aposta do Novo para manter uma vaga no Senado, atualmente ocupada pelo senador Luiz Eduardo Girão (Novo), que é pré-candidato a governador.