Carlos Bolsonaro pode ser candidato ao Senado por Santa Catarina; entenda

Vereador há 24 anos no Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro (PL), o filho "02" do ex-presidente Jair Bolsonaro, planeja, pela primeira vez, deixar o Estado berço do bolsonarismo para se candidatar a um cargo fora dos limites carioca. O plano do líder do clã da zona oeste do Rio é que Carlos seja candidato ao Senado por Santa Catarina, onde venceu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e mantém um dos governadores aliados. Bolsonaro quer aproveitar o recall eleitoral em Santa Catarina, onde obteve 69,27% dos votos válidos no segundo turno nas eleições de 2022, contra 30,73% de Lula, para emplacar a candidatura de Carlos. Vereador mais votado da capital fluminense na eleição municipal de 2024, com 130.480 votos, Carlos não terá espaço para a disputa das duas vagas ao Senado pelo Rio.

Três nomes do PL buscam a indicação do partido para as duas vagas na corrida ao Senado. Enquanto Flávio Bolsonaro deverá ser candidato à reeleição, o governador Cláudio Castro e o senador Carlos Portinho deverão disputar a outra vaga do partido nas eleições. Em Santa Catarina, o cenário está mais aberto. Em 2026, o Estado terá duas vagas para a Casa. Aliados do ex-presidente afirmam que ele entrou com contato com a deputada federal Júlia Zanatta (PL), que pretendia se lançar ao Senado pelo partido, para avisá-la que Carlos deverá ser candidato pelo Estado. A costura da chapa do PL em Santa Catarina passa também pelo governador Jorginho Mello (PL). O chefe do Executivo estadual deverá indicar um dos nomes do partido, enquanto Bolsonaro terá a prerrogativa de escolher o segundo nome. Neste domingo, 15, Carlos Bolsonaro usou as redes sociais para comentar a repercussão da provável candidatura ao Senado. Segundo Carlos, "quase por convocação", considera a possibilidade de disputar as eleições por outro Estado.