Entre PDT e PSB, Mauro Filho avalia futuro político e não descarta disputar Senado

O deputado federal Mauro Filho (PDT) comentou a aproximação do partido com o governo Elmano, admitiu a possibilidade de disputar o Senado em 2026 e comentou sobre as movimentações do colega Ciro Gomes (PDT). Mauro comentou a sinalização, por parte do presidente do partido (deputado federal André Figueiredo), de que o PDT deverá integrar a base do governo Elmano (PT), mesmo tendo deputados estaduais hoje na oposição.

Pré-candidato ao Senado? O deputado falou ainda sobre o próprio futuro, sem deixar claro se permanecerá no PDT ou seguirá para o PSB, como o senador Cid Gomes e vários deputados antes pedetistas. Explicando conversará com todos os envolvidos, Mauro disse que avalia o momento, a viabilidade de cada decisão, externando inclusive ter o próprio nome sondado como mais um pré-candidato a concorrer ao Senado em 2026. "Veja, a minha base hoje toda é PSB. Eu é que estou aqui, nessa (no PDT). Tenho conversado muito com o Cid (Gomes) também, não é? Tenho conversado muito com ele, até porque algumas pessoas (cogitam) a possibilidade de uma candidatura a senador. Então, estou ouvindo ainda algumas algumas pessoas aqui no Estado sobre isso, saber que viabilidade é essa", informou, admitindo já haver uma lista grande de possíveis pré-candidatos pela base governista.

"Há um leque de opções, não é? Você tem aí o (José) Guimarães, Eunício (Oliveira), Júnior Mano... Então, vamos ver como é que isso reage e, em se tendo alguma reação positiva, dá para ver qual é o melhor caminho político, não é? Obviamente, combinando com todo mundo", acrescentou. Em 2014, Mauro Filho concorreu ao Senado pelo Pros, sigla que abrigava a época os Ferreira Gomes e aliados. Com uma vaga em disputa, acabou terminando em segundo, obtendo 39,37% dos votos, superado pelo ex-governador Tasso Jereissati (PSDB), com 57,91%. Quer receber as últimas notícias da política? Participe do canal da Política O POVO no Whatsapp Viabilidade ou ideologia? Para Mauro, até a abertura da janela partidária, os parlamentares vão avaliando se vale mais ficar na base do governo ou não. A viabilidade eleitoral de cada decisão pode pesar mais do que eventuais questões ideológicas.

"Bom, primeiro que a mudança de partido só pode ser feita na janela partidária, só vai poder ser feito entre março e abril do ano que vem, seis meses antes do processo eleitoral. Esse é o primeiro ponto. Então, até lá o pessoal vai analisar qual é o melhor caminho, se o que se agrega está junto ao governo, não é? A grande maioria hoje interpreta que essa essa agregação possa ser positiva, até para preservar alguns mandatos. O pessoal, na eleição, vai pensar qual é a melhor maneira. Além da questão ideológica, eles vão pensar também qual é a maneira de se reelegerem, o que é que é mais viável", explicou.

Avaliação do governo Lula importa O deputado falou que quaisquer decisões estratégicas de partidos e filiados levarão em consideração uma série de fatores, como a avaliação que a população faz do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).