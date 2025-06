Lançamento de pré-candidatura de Priscila Costa ao Senado repercute na oposição ao PT no Ceará

Priscila Costa, vereadora de Fortaleza / Crédito: ZeRosa Filho/Cmfor

Na base do governo Elmano, não faltam pré-candidatos ao Senado apresentados até o momento, algo que vem sendo explorado pela oposição, ao afirmar que muita gente sairá contrariada por não poder concorrer. Olhando agora para a oposição ao PT no Ceará, o único nome colocado até recentemente era o do deputado estadual Alcides Santos (PL), que foi lançado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). No entanto, o fato de a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro ter lançado a pré-candidatura da vereadora Priscila Costa (PL) ao Senado, como antecipou a coluna Vertical, do jornalista Carlos Mazza, trouxe mudanças no discurso dos parlamentares oposicionistas.

"Qualquer pessoa acima dos 35 anos, que esteja filiado a algum partido político, pode colocar o nome à disposição como pré-candidato a qualquer cargo. Então, a vereadora Priscila tem uma pré-candidatura muito legítima, vereadora mais votada de Fortaleza, uma votação muito expressiva, a liderança feminina de peso, é a presidente do PL Mulher estadual. Então, é uma pré-candidatura legítima, assim como a do deputado, meu amigo pastor Alcides Fernandes. Então são duas vagas que estarão em disputa", explicou o deputado estadual Carmelo Neto, presidente estadual do PL. Para ele, outros partido da oposição poderão também lançar nomes que avaliem ser competitivos. "Têm outros nomes também de outros partidos. Você tem no União Brasil o Moses (Rodrigues), você tem no União Brasil o Danilo Forte, também que colocou à disposição. Então, são vários nomes e a gente vai trabalhar lá na frente para escolher os nomes viáveis", explicou ao O POVO. Para Carmelo, o lançamento do nome de Priscila Costa não reduzirá qualquer poder de articulação entre a oposição no Ceará.

"Até porque são duas vagas na disputa e têm outros nomes, de outros partidos, também se colocando. Então, é natural que a essa altura do campeonato os nomes que acham que têm viabilidade ou que têm um certo apoio coloquem seu nome à disposição, não é? Eu mesmo tenho 23 anos, se tivesse idade, talvez colocaria meu nome também. Então, tem muita água para rolar", adiantou. O parlamentar explica que o fato do nome de Priscila ter vindo de instâncias superiores do partido não incomoda, garantindo não haver competição nesse momento entre os nomes postos. "A pré-candidatura da Priscila foi posta pelo presidente nacional do partido, Valdemar, e pela Michelle. Obviamente, o apoio do PL Ceará não é questão de apoiar ou não apoiar. São dois nomes que têm uma pré-candidatura legítima e, obviamente, os dois nomes têm a nossa consideração, nosso respeito, nosso apoio, nosso carinho. Então não existe competição, não existe divisão interna, não", concluiu.

Bolsonaro: "Eu quero o Alcides" O deputado estadual Alcides Fernandes (PL) elogiou Priscila, mas lembrou ser ele o indicado pelo ex-presidente Bolsonaro. "Hoje, quem tem 35 anos de idade pode concorrer. Então, foi um nome falado no encontro de mulheres. Na verdade, a Priscila é uma pessoa nossa e o que o nosso eterno presidente Jair Bolsonaro bateu martelo que o candidato dele ao Senado seria o deputado Fernandes. Eis-me aqui. Sou realmente a pessoa indicada pelo nosso presidente e, com certeza, a Priscila é um excelente nome. Ela é uma mulher madura. Têm muitas pessoas até melhores do que eu para concorrer ao Senado, mas se o presidente disse 'é o Alcides', nós estamos cumprindo essa missão", analisou ao O POVO. "Foi debatido inclusive na reunião com todos os deputados do PL. O Bolsonaro olhou e disse: 'Eu quero o Alcides, vocês estão fechados com ele, não é? Todo mundo fechou e estamos aqui e vamos para cima, não é? É Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Deus, pátria e liberdade. E vamos se libertar desse PT'", concluiu Alcides, imitando Bolsonaro falando.

Autonomia entre as siglas Pertencente a outro partido de oposição, o deputado estadual Sargento Reginauro (União Brasil) afirma que, dentro da união que existe hoje na oposição, há autonomia entre as siglas. "O PL é um partido, nós somos União Brasil. Nós temos três partidos, pelo menos nessa composição. Os partidos são autônomos para decidirem quem são seus indicados, não é? O que nós tínhamos era o presidente Bolsonaro validando a pré-candidatura de Alcides, então nós acolhemos aquilo que estava vindo do PL. Se Michele Bolsonaro sinaliza que a candidatura vai ser de Priscila (Costa), o que precisa se saber é se o PL vai querer lançar as duas candidaturas ou vai lançar uma só, não é? Isso não está ainda decidido. São pré-candidaturas, tem muita água ainda para rolar até para decidir quem será o candidato a governo, quem será candidato a vice, quem serão os suplentes", explicou. Para o parlamentar, no entanto, as lideranças dos partidos oposicionistas têm que dialogar para encontrarem as opções mais viáveis.