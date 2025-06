'Projeto fracassado': deputado diz que Camilo não levará União Brasil para base aliada

"Se a vaga para o Moses (Rodrigues) está sendo ofertada para levar a União Brasil para a base do governo, esse é um projeto fracassado, porque o presidente nacional e o presidente estadual, tanto Rui (Pimenta) como Capitão Wagner , já confirmaram União Brasil será oposição, tanto na esfera federal, como na esfera local", afirma.

"O senador, ex-governador Camilo Santana já ofereceu essa vaga do Senado para sete, pelo menos, aliados do governo, sabendo que só temos duas vagas. Eu tenho até feito uma crítica a isso. Isso gera até um descrédito da palavra de um líder político como ele é. Mas isso é uma decisão deles, não é?", alfineta.

A declaração foi feita em resposta ao presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Romeu Aldigueri (PSB), que disse que o deputado federal Moses Rodrigues (União Brasil-CE) é “pré-candidato natural” ao Senado pela base aliada .

Escolha de nomes

Segundo Reginauro, o União Brasil integra uma aliança de oposição que atua de forma conjunta, sem decisões unilaterais.

A exceção, segundo ele, é o nome do deputado estadual Alcides Fernandes (PL), que deve concorrer ao Senado em 2026. A candidatura recebeu apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e é fortalecida pela votação expressiva do filho, André Fernandes (PL), na eleição de 2022, quando disputou a Prefeitura de Fortaleza e perdeu a eleição por pequena margem de votos.

"Isso é consenso. Ciro Gomes já confirmou, União Brasil acolheu, então estamos todos trabalhando nisso. O segundo nome, quem será? Nós temos excelentes quadros. Nós temos o Moses (Rodrigues), nós temos o próprio Capitão Wagner, que pode concorrer ao Senado, nós teremos, se o candidato a governo for o Ciro Gomes, Roberto Cláudio seria candidato ao Senado. Então é uma conjuntura que ela ainda vai depender de muitos fatores, de pesquisas de opinião", explica ao O POVO.