Eunício Oliveira não vai recuar da candidatura ao Senado, considera suplente Nelinho

Desde o fim das eleições municipais de 2024, as duas vagas da Câmara Alta do Congresso Nacional estão tendo protagonismo no Ceará. Em entrevista para a coluna do jornalista do O POVO Henrique Araújo, o presidente nacional emedebista, deputado federal Baleia Rossi, reiterou a fala de Eunício: "a prioridade do MDB,nacionalmente, é a pré-candidatura do nosso deputado Eunício ao Senado".

Segundo o deputado Nelinho, os nomes de Eunício Oliveira, José Guimarães e Junior Mano são os mais competitivos na corrida senatorial.

“Na minha forma de enxergar a política, eu acho que esses três nomes somam melhor para que forme uma chapa mais forte para o próximo ano. Dentro dessas definições, o nosso apoio já está firmado para o nosso partido, que é o ex-senador Eunício Oliveira, obviamente pela sua história, pelo seu trabalho,” afirma Nelinho.