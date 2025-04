Base e oposição: quem são os pré-candidatos ao Senado em 2026 no Ceará

Há mais de uma dezena de nomes colocados como pré-candidatos ao Senado no Ceará / Crédito: Montagem/ O POVO

Não faltam nomes apontados como possíveis candidatos ao Senado nas eleições de 2026. Com duas vagas a serem disputadas por Estado, o Senado Federal irá eleger 2/3 da Casa e, especialmente no Ceará, a lista de postulantes é grande. Seja na base progressista ou na oposição, nomes diversos são apontados como postulantes, interessados ou mesmo sugeridos para a disputa.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Candidaturas de oposição A primeira questão desse espectro político é que o senador Eduardo Girão (Novo) já admitiu que não concorrerá à reeleição. Diante de uma aproximação de políticos de oposição, especialmente após a eleição municipal de 2024, começaram a aparecer nomes. A ausência do deputado federal André Fernandes (PL), que não tem idade mínima para concorrer em 2026, das discussões iniciais desse campo levantava dúvidas quanto à disponibilidade do Partido Liberal em participar de um grupo com nomes do União Brasil - liderados por Capitão Wagner - e da ala oposicionista do PDT, liderados por Roberto Claudio. No entanto, as coisas começaram a mudar quando o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que o candidato dele ao Senado no Ceará é o deputado estadual Alcides Fernandes (PL), pai de André. Também do PL, a vereadora mais votada de Fortaleza Priscila Costa afirmou ter interesse em sair candidata, afirmando que o Estado precisa eleger uma mulher para o cargo.

O colunista de O POVO, Carlos Mazza, adiantou que o nome do deputado federal Moses Rodrigues (União Brasil) foi ventilado nas conversas entre parlamentares opositores. Derrotado na última disputa ao governo e nas últimas disputas pela Prefeitura de Fortaleza, o nome do ex-deputado Capitão Wagner (União Brasil) também é cogitado. Já o ex-prefeito Roberto Claudio (PDT) afirma, em conversas com aliados, que o interesse maior é em disputar o cargo de governador do Estado. Até o ex-reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Cândido Albuquerque, afirmou que tem interesse na disputa. "Eu pretendo (ser candidato). Eu acho que eu teria muito mais hoje uma abertura para o Senado, que seria o que me interessaria eventualmente. Porque eu acho que o Senado não pode continuar como está", disse no programa Debates O POVO em março de 2025.

Além disso, o PSDB demonstra querer lançar o ex-secretário estadual de Saúde do governo Camilo, Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho, o Dr. Cabeto. Base extensa, lista extensa Já na base do governador Elmano de Freitas (PT), não faltam postulantes à uma das duas vagas no Senado Federal. Outro senador em fim de mandato, Cid Gomes (PSB) já afirmou algumas vezes não ter interesse em disputar a reeleição. Disse ainda que, caso o PSB venha a ter direito a indicar alguém para a disputa, o nome que prefere é o do deputado federal recém-filiado ao PSB Júnior Mano.

Em entrevistas diversas, filiados ao PSB afirmam ser quase unânime no partido a preferência para que Cid concorra. Até o governador Elmano e o ministro Camilo Santana (PT) já afirmaram que Cid tem preferência para a disputa. Líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, o deputado federal José Guimarães (PT) não esconde a intenção de ser candidato ao Senado. O desejo, inclusive, é antigo e o parlamentar afirma ter o apoio de Camilo Santana para tal. Ex-presidente do Senado, o deputado federal Eunício Oliveira (MDB) também demonstra abertamente o interesse em ser candidato à retornar àquela Casa Legislativa, assim como o ex-senador Chiquinho Feitosa (Republicanos), que disse ter “condições de honrar” uma possível indicação sua ao Senado por parte de Elmano e Camilo.