Conselho de Ética da Câmara retoma quinta análise de relatórios do caso de Inspetor Alberto

Em entrevista à coluna Vertical, do jornalista Carlos Mazza, Girão disse já ter concluído a elaboração dos pareceres , mas evitou antecipar detalhes. Ele destaca, no entanto, que casos da legislatura passada serão "separados" dos ocorridos a partir deste ano.

A última sessão parlamentar do semestre deve ocorrer também nesta quinta-feira, 26, concomitantemente com a reunião do conselho. O recesso parlamentar será finalizado ao final de julho, com a primeira sessão parlamentar devendo ocorrer no dia 5 de agosto.

O caso do porco e das viraram inquéritos na Polícia. No caso das falas contra Evandro, o vereador aceitou acordo para pagar cinco salários mínimos.

A análise de admissibilidade marca o início na tramitação dos processos no Conselho de Ética. Ações que forem "aceitas" pelos vereadores provocarão a citação dos vereadores acusados, com novo prazo para defesa.

O parecer da Procuradoria da Câmara Municipal (CMFor) será analisado no Conselho, mas, como disse o relator do caso, o grupo trabalha de forma independente, embora afirme que o que puder ser aplicado, será utilizado pelo Conselho de Ética para emitir o parecer.

Seis representações contra vereadores

1631/2024: ouvidoria protocolado por um cidadão

1633/2024: grupo de parlamentares, incluindo De Assis; Larissa Gaspar; Renato Roseno

1648/2024: maus-tratos a porco, protocolado pela Associação Deixe Viver

1649/2024: maus-tratos a porco, protocolado pelo deputado Célio Studart

0219/2024: agressão da ex-vereadora Enfermeira Ana Paula

1022/2025: deputado Guilherme Sampaio sobre o vereador relacionar o PT a facções criminosas

Maus-tratos a porco

Uma das representações contra Inspetor Alberto é referente ao vídeo no qual ele aparece trajado com uma blusa da Seleção Brasileira e, por cima, um colete balístico com adesivo do então candidato a prefeito, André Fernandes (PL).

Ele puxa o porco, o derruba e coloca o joelho direito na parte superior do animal enquanto diz “Você vai para a panela”. Em seguida, o vereador ergue o animal e antes de soltá-lo, finaliza: “Desgraçado, você vai para a panela dia 27. Vou comer você assadinho”. Na época do caso, a defesa do parlamentar disse o vereador não teve intenção de causar dor ao animal.