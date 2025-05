Autor de vídeos com ameaças, Inspetor Alberto agradece Evandro por andamento de obra

Inspetor Alberto apareceu utilizando uma camisa do Ferroviário / Crédito: Reprodução/Instagram

O vereador de Fortaleza, Inspetor Alberto (PL), que compõe a oposição ao prefeito Evandro Leitão (PT), publicou nas redes sociais um vídeo em que agradece a Prefeitura - e o prefeito - por uma obra solicitada por ele no bairro José Walter. O vídeo já se inicia com o parlamentar usando o slogan que vem sendo utilizado por membros do Governo do Estado, também do Partido dos Trabalhadores: "Não para, não para, não para".

Oposição e ameaças O vereador tem histórico recente de polêmicas envolvendo o PT. Durante as eleições municipais de outubro de 2024, ele protagonizou dois vídeos que renderam denúncias ao Conselho de Ética da CMFor e até investigação policial. O primeiro vídeo a circular foi 23 de outubro, a menos de uma semana para o segundo turno, em que Evandro e o aliado do vereador, André Fernandes (PL), disputaram o comando da Prefeitura de Fortaleza. O parlamentar aparece dizendo para Leitão “preparar o caixão”. Na gravação, Inspetor Alberto está em um evento de André Fernandes, e, olhando para a câmera, grita: “Leitão, filho da puta, tu vai para a churrasqueira. Prepara teu caixão, vagabundo”.

O uso do termo "churrasqueira" faz referência a uma música utilizada pela campanha de Fernandes, que diz: "Só dá Leitão, se for na churrasqueira", em referência à disputa eleitoral na Capital. Ao fundo, no vídeo, aparecem pessoas com bandeiras de campanha de André. Também é possível escutar a música enquanto o parlamentar fala com a câmera. No caso envolvendo o porco, a gravação circulou no dia do segundo turno da eleição, no domingo do dia 27 de outubro. Nas imagens, Inspetor Alberto veste uma camisa da seleção brasileira de futebol e, por cima, um colete balístico com adesivo da campanha de André Fernandes. Ele diz para o animal: "Você vai para a panela". O vereador carrega e derruba o porco. Então, coloca o joelho direito na parte superior do animal: "Vê se aguenta aí, leitão".

Depois, Inspetor Alberto ergue e solta o porco, antes de finalizar: "Desgraçado, você vai para a panela dia 27. Vou comer você assadinho". Já este ano, quando vereadores petistas tratavam dos 45 anos do partido, houve acirramento dos ânimos com a oposição e Inspetor Alberto afirmou que o PT é “eleito pelas facções (criminosas)”, após reproduzir vídeo de um homem denunciando suposta ligação do PT com facções. A afirmação rendeu mais uma denúncia contra o vereador junto ao Conselho de Ética da Casa. Tramitações e condenações Em abril desse ano, Alberto aceitou acordo para pagar cinco salários mínimos por ofensas a Evandro Leitão (PT) durante as eleições. O caso foi tipificado como injúria eleitoral. Ao O POVO, na época, a defesa informou que ocorreu uma transação penal com aceitação de proposta no valor de cinco salários mínimos em favor da Santa Casa de Misericórdia. Após o cumprimento da obrigação, o procedimento é encerrado.