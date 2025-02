Inspetor Alberto acusa de PT de ser eleito por facção e vira alvo de denúncia da Comissão de Ética

Discussão começou por divergências sobre requerimento de solenidade em alusão aos 45 anos do PT; Inspetor Alberto relacionou o partido a facções e foi rebatido por petistas e aliados

O parlamentar foi desmentido pela vereadora Mari Lacerda (PT), que prometeu entrar com representação junto à Comissão de Ética e reforçando pedido de cassação.

A sessão da Câmara de Fortaleza (CMFor) foi marcada por ânimos acirrados entre vereadores da base e da oposição ao prefeito Evandro Leitão (PT). Inspetor Alberto (PL) foi pivô das discussões, após afirmar que o PT é “eleito pelas facções (criminosas)” após reproduzir vídeo de um homem denunciando suposta ligação do PT com facções.

Posteriormente, outros parlamentares entraram na discussão para repreender Alberto ou criticar um requerimento, que solicita a realização de sessão solene em alusão aos 45 anos do PT.

E seguiu: “O que vocês acham do PT, vocês que vão votar esse requerimento para homenagear um partido que é eleito pelas facções. É justo? Bote a mão na consciência de vocês”.

“Para vocês vereadores que forem votar nesse requerimento, prestem atenção no que esse rapaz vai falar”, disse o vereador.

Réplica

Mari Lacerda usou a palavra minutos depois para rebater. “Fico impressionada de ter que subir na tribuna para responder algo irresponsável e leviano. Aos meus nobres colegas e ao Inspetor Alberto, gostaria de dizer que nós da bancada do PT não aceitaremos tal comportamento. Hoje mesmo entraremos com protocolo pedindo à comissão de ética para que o vereador prove a associação que fez”, destacou.

Na sequência, Mari passou um vídeo de Alberto com um porco, no qual ele aparece destratando o animal e fazendo alusão ao então candidato Evandro Leitão (PT), que concorria a prefeito contra André Fernandes (PL) no ano passado. “Lembrar que é ele (Alberto) que tem que responder à Casa e à sociedade. Tem um pedido de cassação por maus tratos, porque não compreende como se dá a democracia”, pontuou.

“O queremos nessa Casa é que um vereador irresponsável seja cassado. É um absurdo quem se vale da democracia, para ter um mandato, não entender que fazer acusações criminosas compromete o exercício do Parlamento. Nós da bancada do PT não toleraremos", encerrou.