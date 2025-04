Evandro considera 'muito pouco' acordo que prevê multa de 5 salários mínimos a Inspetor Alberto

/ Crédito: Fábio Lima e Aurélio Alves, ambos do O POVO

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão , considera "muito pouco pedagógico" acordo para que o vereador reeleito Inspetor Alberto (PL) pague cinco salários mínimos por ofensas destinados a ele durante as eleições municipais de 2024. O caso foi tipificado como injúria eleitoral e uma audiência preliminar foi realizada na quinta-feira passada, 3.

Conforme a defesa de Inspetor Alberto, houve a transação penal com aceitação de proposta no valor de cinco salários mínimos em favor da Santa Casa de Misericórdia. Após o cumprimento da obrigação, o procedimento é encerrado.

Na oportunidade, o prefeito também externou respeito aos Poderes Judiciário e Legislativo. Já em relação ao valor, que será destino à Santa Casa de Misericórdia, ele preferiu não se debruçar. "Essa questão é algo muito subjetivo. Se é muito, se é pouco, mas a única certeza que eu tenho é que deva existir ações pedagógicas para que não volte a se repetir", reforçou o chefe do Executivo fortalezense.

"Ele é um homem público, uma pessoa que representa a população fortalezense e que deveria ter um comportamento mais adequado para o cargo que exerce", avaliou Evandro antes da cerimônia de posse da nova direção da Associação Cearense do Ministério Público (ACMP).

No caso em questão, o vereador aparece em um vídeo que começou a circular em 23 de outubro de 2024, menos de uma semana para o segundo turno, em que Evandro e o aliado do vereador, deputado federal André Fernandes (PL), disputaram o comando da Prefeitura de Fortaleza.

A audiência de transação penal foi realizada pelo Juízo da 93ª Zona Eleitoral de Fortaleza, conduzida pelo juiz eleitoral André Teixeira Gurgel. No entendimento do magistrado, o delito pelo qual o vereador foi denunciado é de menor potencial ofensivo.

Quanto ao assunto, Evandro preferiu não se manifestar, defendendo autonomia entre os Poderes. "Eu não quero me ater a qualquer tipo de decisão que venha do Poder Legislativo. Respeitarei qualquer tipo de decisão que parta de qualquer um dos Poderes e prefiro não me ater", encerrou.

O vereador foi alvo de alguns pedidos de cassação de mandato na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) ainda em 2024, mas o presidente da Casa, Leo Couto (PSB), explicou que Inspetor Alberto deve responder no Conselho de Ética apenas por representações feitas contra ele na atual legislatura.

Leo Couto foi convidado da edição especial do podcast Jogo Político, transmitido pelo Youtube do O POVO na quarta-feira, 26 de março. Ele conversou com os jornalistas Érico Firmo e Carlos Mazza.

Ao ser questionado sobre o fato de citar esta legislatura, Leo Couto explicou entender que os atos realizados durante a campanha eleitoral de 2024, quando Inspetor Alberto publicou vídeo ameaçando o então candidato Evandro e outro maltratando um porco, fazendo referência ao adversário, deveriam ter sidos analisados pelo Conselho de Ética na legislatura passada.



"O Conselho de Ética teria que ter analisado no mandato anterior. Nesse mandato, como já tem representações contra ele, tanto do Psol quanto do PT, vai ser analisado na Comissão de Ética", afirmou o presidente da CMFor.